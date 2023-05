Delfine Persoon doit battre la Coréenne Bo Mi Re Shin pour accéder au championnat du monde des super-plumes : “Il ne faudra pas tomber dans son piège”

Une opposition dont le véritable enjeu, en tant qu’éliminatoire final, sera toutefois de désigner l’identité de la future adversaire de la championne du monde unifiée (WBC, WBA, IBF, WBO), l’Américaine Alycia Baumgardner. Celle-ci défendra ses ceintures mondiales en jeu le 15 juillet face à Christina Linardatou.

La boxeuse et son coach Filiep Tampere devront établir un solide plan tactique. ©Belga

”Voilà deux ans que j’attends de pouvoir disputer ce championnat du monde, explique Delfine Persoon, qui est descendue de catégorie en 2021 dans la foulée de sa seconde défaite contre Katie Taylor en poids légers. C’est l’ultime objectif de ma carrière qui, je le réalise, touche à sa fin. Ce serait une belle manière de boucler la boucle. Si les choses se passent mal dimanche, il sera sans doute temps de penser à un combat d’adieu. Mais je ne l’envisage pas !”

guillement Je n'ai jamais choisi la facilité, je préfère forcer le respect à ma manière.

Avec ses 47 victoires pour trois défaites, Persoon reste l’une des boxeuses les plus craintes dans le monde. La multiple championne du monde WBC des légers n’a, hélas, jamais pu remporter l’ensemble des ceintures mondiales, même si elle ne l’aurait pas volé au soir du 1er juin 2019, à New York, où elle avait remporté aux yeux de beaucoup son premier duel contre l’Irlandaise Taylor. La reconnaissance unanime qui lui manque, la protégée de Filiep Tampere espère la trouver dans cette seconde catégorie de poids où elle occupe actuellement le deuxième rang mondial.

”Je n’ai jamais choisi la facilité, se félicite Persoon. Certains boxeurs disent : ‘Je n’ai jamais perdu en 30 combats’. Puis quand tu regardes contre qui ils ont boxé… Je préfère forcer le respect à ma manière, sans recevoir de cadeaux.”

Delfine Persoon n'a plus boxé en Belgique depuis 2021. ©Belga

N°3 mondiale à 29 ans, Bo Mi Re Shin, triple championne WBC International, s’inscrit dans cette lignée, elle qui a adressé il y a quelques semaines un message sans équivoque à la Belge par vidéo interposée : “You will die !” Un message à ne pas prendre au pied de la lettre, étant simplement destiné à établir un petit jeu mental entre les boxeuses.

Avec son expérience, Persoon ne tombera pas dans ce piège-là. “Seule la vérité du ring compte ! sourit-elle. Ce sera un combat difficile, contre une boxeuse offensive et qui ne cesse d’avancer mais c’est ce genre de challenge que j’aime. Je devrai être plus intelligente, laisser mon caractère de côté et la surclasser tactiquement et techniquement.”