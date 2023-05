L’information relative à cette séparation actée le 25 mars dernier a été révélée par Le Dauphiné Libéré. Le slalomeur de Thimister s’exprimera mardi prochain sur le sujet, et aussi sur son changement d’équipementier, lors d’une conférence de presse.

La rencontre entre Armand Marchant et l’ancien géantiste Raphaël Burtin remonte à 2009. Dès l’année suivante, le Français a pris en charge les jeunes skieurs du BE Ski Team dont faisait partie Armand et en qui il a décelé un gros potentiel.

Rapidement une vraie complicité est née entre eux et c’est sous les ordres de “Raphi” que Marchant a signé ses meilleurs résultats en Coupe du monde dont une cinquième place à Zagreb en janvier 2020 fut le point d’orgue.

Raphaël Burtin a suivi Armand Marchant durant toute sa carrière. ©Jan De Meuleneir/Photo News

C’est également à ses côtés que notre compatriote a traversé une période très difficile suite à son accident de janvier 2017 à Adelboden, où son genou a explosé en morceaux, et qui a nécessité sept opérations.

Ces dernières années, la petite cellule s’était étoffée avec l’arrivée du préparateur physique et kiné Thibaut Schnitzler, Raphaël Burtin demeurant aux petits soins pour Armand Marchant dont il était aussi le responsable du matériel.

Armand Marchant, Raphaël Burtin et Thibaut Schnitzler ont fonctionné ensemble ces dernières années. ©Jan De Meuleneir/Photo News

La saison 2022-2023 n’a pas donné satisfaction au skieur belge de 25 ans, dont le meilleur résultat fut une quatorzième place lors du slalom de Schladming le 24 janvier. Il a, par ailleurs, terminé à la 25e place aux championnats du monde, un an après s’être classé dixième.

Armand Marchant a choisi d’entamer une nouvelle collaboration avec le technicien croate Elias Kolega, le frère du slalomeur Samuel. “Le changement peut être une bonne chose. S’il gagne sans moi, tant mieux pour lui. C’est tout le bien que je lui souhaite”, a indiqué Raphaël Burtin au Dauphiné Libéré.