Triathlon (World Series) à Cagliari : Marten Van Riel au bout de lui-même !

Septième il y a deux semaines, à Yokohama, Jelle Geens a abandonné ce samedi, à Cagliari.

Il est vrai qu’à l’avant, personne ne l’a attendu. Et c’est de bonne guerre ! Emmené par Hayden Wilde et Léo Bergère, avec Alex Yee (auteur d’une excellente natation), le peloton de tête, fort de 24 concurrents, a roulé très fort pendant les 40 km d’un parcours plat et en bord de mer. Bien calé dans les roues, mais prenant aussi ses relais, Marten Van Riel a, lui, suivi le rythme pour pointer en 11e position, tout le monde se tenant en… trois secondes.

De retour à la compétition après onze mois de revalidation suite à sa chute le 12 juin, à Leeds, Marten s’était classé 13e à Yokohama. Et l’Anversois s’est encore livré à fond, terminant cette fois à une honorable 12e place, à 2’01 du vainqueur, Alex Yee, qui est finalement parvenu à lâcher Hayden Wilde à quelques centaines de mètres de l’arrivée, dont il a franchi la ligne en 1h36’28 pour une victoire de prestige livrant une sérieuse indication sur son potentiel à devenir champion olympique l’an prochain, à Paris…

Derrière les deux meilleurs coureurs à pied, les Français ont réalisé un tir groupé avec, dans l’ordre, Léo Bergère, Dorian Coninx et Pierre Le Corre, l’Allemand Jonas Schomburg prenant la sixième place. À noter encore le 15e rang, à 2’05, du champion olympique en titre, Kristian Blummenfelt, piégé à la sortie de l’eau comme Jelle Geens, alors que Jonathan Brownlee a terminé 35e et Gustav Iden, vainqueur de l’Ironman d’Hawaï, 43e !

Claire Michel 20e, Valérie Barthelemy 28e

Côté féminin, l’épreuve, également disputée sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied), a été remportée par Georgia Taylor-Brown, en 1h46’43, devant Emma Lombardi et Taylor Spivey. Sortie de l’eau en 32e position, à 0’53, Claire Michel s’est finalement classée 20e alors que Valérie Barthelemy, 23e après la natation, à 0’39, a terminé 28e.