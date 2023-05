Delfine Persoon bat la Coréenne Bo Mi Re Shin aux points, à Torhout, et peut espérer un nouveau championnat du monde contre Alycia Baumgardner

Delfine Persoon conserve ainsi sa ceinture WBC Silver des super-plumes (-58,967kg), qu'elle défendait pour la deuxième fois, et, plus important encore, elle renforce son statut de candidate au championnat du monde unifié de la catégorie, ce duel servant d’éliminatoire. Bo Mi Re Shin a, quant à elle, concédé la deuxième défaite de sa carrière (15 victoires, 3 nuls).

Delfine Persoon a été encouragée par une salle pleine à craquer.

Comme on pouvait s’y attendre, le combat entre les numéros deux et trois mondiaux, disputé au sein d’un centre sportif Benny Vansteelant rempli à ras bord, a été acharné.

Très active et offensive, la Coréenne a donné du fil à retordre à Delfine Persoon, obligée de rester très mobile pendant tout le combat afin d’éviter de rentrer dans le jeu de l’Asiatique cherchant le corps à corps. Grâce à un jab puissant, la Flandrienne a souvent réussi à conserver sa distance, à utiliser son allonge et à varier les angles de frappe.

Bo Mi Re Shin, dans le rôle de l'agresseuse, a cherché à casser la distance.

Le quatrième round en fut une bonne illustration avec de bonnes séquences et d’étonnantes esquives dans le chef de Persoon, consciente du danger incarné par une adversaire plus jeune (29 ans) et fougueuse. Dans le cinquième mais surtout dans le sixième round, Bo Mi Re Shin a d’ailleurs connu de gros temps forts grâce à son crochet gauche, touchant Persoon au visage.

Mais même si la confrontation était plus serrée et… accrochée, notre compatriote, diminuée par une blessure au biceps droit et boxant en reculant, n’a jamais paniqué, gardant sa lucidité et sa précision pour terminer le combat sur un sentiment positif.

Notre compatriote a réussi à tirer profit de son allonge supérieure et sa précision.

Voilà donc Delfine Persoon en route pour un nouveau championnat du monde unifié, dans une seconde catégorie de poids après les légers où Katie Taylor lui avait barré la route d’une reconnaissance justifiée. L’Américaine Alycia Baumgardner, qui détient les quatre grandes ceintures mondiales, défendra ses titres en jeu le 15 juillet prochain, à Detroit, face à Christina Linardatou, une adversaire contre qui elle voudra aussi venger sa seule défaite à ce jour (en 2018).

La Flandrienne a logiquement été désignée comme la gagnante de ce combat.

Mais il fait peu de doutes que Delfine Persoon, placée en première position par les différentes fédérations, recevra à son tour une chance dans les prochains mois. Il reste, comme toujours dans le milieu de la boxe business, à faire preuve de patience. Ce qui, à 38 ans, est plus difficile qu’à 25 ans, convenons-en…