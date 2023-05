Armand Marchant assume son choix de changer d’entraîneur : “Je devais faire abstraction du côté affectif pour prendre la décision”

”Cela fait trois ans que je me retrouve en fin de saison autour des trente meilleurs mondiaux, mais pas mieux et il faut vraiment que je passe un nouveau cap”, explique Armand, au retour d’un entraînement physique à la Fraineuse, dans la maison familiale de Thimister. “Depuis plusieurs années, je travaille pour signer de gros résultats et, pour le moment, ils ne sont pas au rendez-vous. J’avais envie de revoir tout le fonctionnement de fond en comble.”

Y compris donc, dès le milieu de saison passée, la position de son entraîneur français qui était également son technicien, une situation loin d’être idéale dans la mesure où cette double casquette ne permettait pas de faire la part des choses à certains moments.

”La réflexion a mûri au fil des mois et c’est de loin la décision la plus difficile que j’ai dû prendre. C’est comme si je me séparais de mon père ! Il ne s’y attendait pas, c’était dur pour lui comme pour moi. Raphi et moi, on a écrit une belle histoire ensemble depuis 2010, sans lui je ne serais pas devant vous à parler de ma saison, je serai peut-être menuisier ici à Thimister. C’est ma plus belle rencontre ! Je lui dois énormément, c’est lui qui m’a amené au plus haut niveau. Il s’est donné corps et âme dans ce projet et je lui en serai toujours reconnaissant. Mais je devais faire abstraction du côté affectif, émotionnel, dans ma prise de décision. Je sentais que c’était la fin de l’histoire.”

S’il continue avec son préparateur physique et kiné Thibaut Schnitzler, Armand Marchant a choisi le Croate Elias Kolega comme entraîneur. Par ailleurs, la cellule va être renforcée par la présence d’une quatrième personne, le technicien slovène Matej-Pepo Cujes.

”J’avais trois options possibles pour le poste d’entraîneur et c’est Elias qui cochait le plus de cases. Il était aussi spécialiste du slalom, il a marqué des points très tôt dans sa carrière et il connaît bien la Coupe du monde, les pistes, etc. En plus, il est de ma génération – c’est un '96 – et le feeling passe très bien entre nous. Donc si je perds un père, je récupère un frère, sourit Armand. Et puis, comme moi, il a connu une grave blessure dans sa carrière, qui l’a même poussé à arrêter. Donc on se rapproche là-dessus également. Par ailleurs, il a de très bons contacts sur le circuit et c’est l’assurance d’avoir de bons sparring-partners en stage.”

Autre changement important pour Armand Marchant, il a décidé de se tourner vers la marque Head pour ses skis lors des deux prochaines saisons.

”J’étais arrivé en fin de contrat avec Salomon et je voulais voir ce qui se faisait ailleurs, reprend le slalomeur. Je suis parti en avril faire des ski-tests pour essayer différentes marques, Van Deer-Red Bull, Nordica et Head, et c’est cette dernière qui m’a convaincu. Je me suis tout de suite bien senti, après quatre ou cinq passages, j’ai commencé à pousser de plus en plus et à retrouver directement une intensité de course. C’est une marque qui respire le travail et la performance, mais ce qui était surtout important à mes yeux, c’était de ressentir tout le soutien qu’il y aura derrière moi.”

Des saisons à six chiffres

Armand Marchant, maître de ses choix, au niveau de la programmation de sa saison également, se dit confiant dans la nouvelle dynamique qui ne manquera pas de se créer.

”Le 7 juin, je serai sur les skis en Autriche avec toute l’équipe, on apprendra à mieux se connaître à ce moment-là. C’est important de dire que je ne repars pas d’une page blanche, toute l’expérience emmagasinée ces dernières années je vais l’utiliser. Mais je suis content d’entamer un nouveau chapitre dans ma carrière. Ça me redonne en tout cas une motivation énorme pour l’hiver prochain.”

Armand Marchant voit ces changements comme “un investissement” sur la suite de sa carrière.

”En tant que skieur belge, si je ne remplis pas les critères qu’on me donne chaque année, si l’Adeps me dit 'désolé on ne peut plus te financer', c’est terminé pour Armand Marchant ! Ça coûte tellement cher… Ce sont des saisons à six chiffres, donc je dois quand même trouver une grosse partie de ce financement moi-même, ce qui me prend du temps. Mais si les résultats suivent, on se demandera peut-être pourquoi on ne l’a pas fait plus tôt !”