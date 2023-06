Alain Laitat, le patron de l’Adeps part à la retraite : “Je quitte une équipe passionnée mais il faut du sang neuf”

Alain Laitat, vous mettez un terme à 38 ans de carrière à l’Adeps. Expliquez-nous comment a commencé votre histoire.

”J’ai d’abord été enseignant, pas longtemps, pendant une année, puis j’ai accompli mes obligations militaires. Je suis, il est vrai, licencié en Éducation physique. J’ai également été entraîneur en hockey alors que j’étais encore aux études. Je suis hockeyeur à la base. Donc, j’ai entraîné au Parc Woluwe, puis en équipe nationale féminine U16 et U18. À l’époque, j’étais destiné à reprendre les affaires de mon grand-père, absolument rien à voir avec le sport puisque c’était une entreprise générale d’électricité. Et puis, on m’a proposé de reprendre la direction du Centre Adeps d’Auderghem où je travaillais comme moniteur occasionnel, sans plus. Et là, deux carrières s’offraient à moi, l’une dans le privé, l’autre dans le public avec beaucoup de sens à mon action. C’était également un énorme défi parce que les bâtiments n’étaient pas terminés et qu’il n’y avait pas de personnel ! J’étais donc tout seul. Premier engagement, une secrétaire administrative, puis un comptable et, enfin, un premier chef d’activités, puis un deuxième. Pendant quatre ou cinq ans, nous avons travaillé à cinq. Personnellement, j’y suis resté jusqu’en 2001, moment où je suis arrivé à l’administration centrale comme directeur. J’ai créé le service qu’on appelle Recherche et développement qui, d’ailleurs, existe toujours.”

Combien de ministres des Sports francophones avez-vous côtoyés comme administrateur-général ?

”J’ai commencé avec les deux dernières années d’André Antoine. Puis, toute la législature passée qui a été partagée entre René Collin (deux ans) et Rachid Madrane (trois ans). Et la mandature actuelle qui est celle de Valérie Glatigny (quatre ans). Donc, si je calcule bien, il y a onze ans que je suis administrateur-général. J’ai dit que je serais là pour deux législatures et après que je m’en irais. Il faut du sang neuf !”

Quel est le rôle de l’administrateur-général de l’Adeps ?

”La fonction est la coordination de l’ensemble des services de l’administration générale du sport. Il y a quatre grands services, dont la gestion des dix-sept centres sportifs; ce qui représente un gros volume d’activités, un patrimoine important qui attire énormément de personnes et qui compte plus de 400 membres du personnel, sur 640, auquel il convient d’ajouter 10 à 12 000 contrats de travail par an. Deuxième service, ce qu’on appelle la Politique sportive qui s’occupe des relations avec les 70 fédérations sportives, des formations des cadres, de la recherche et développement ainsi que de l’international. Le troisième service est celui du sport pour tous avec une antenne locale par province, plus le volet Points verts-marches Adeps. Pour donner un ordre de grandeur, les marches Adeps représentent plus de 700 000 participations par an. À ces trois services fonctionnels, il faut ajouter la coordination générale dont je suis le responsable direct avec une équipe transversale de 40 à 50 personnes.”

Êtes-vous plutôt sport pour tous ou sport de haut niveau ?

”Ah, ni l’un ni l’autre. Et les deux à la fois. Beaucoup disent que l’un nourrit l’autre mais je pense que c’est plus compliqué que ça parce que l’un et l’autre ont leur propre évolution. On parle moins du sport pour tous mais le phénomène est au moins aussi important. On l’a vu pendant la crise sanitaire. Depuis une dizaine d’années, j’attire l’attention des fédérations sur l’évolution du sport pour tous. Avant, 95 % des gens sonnaient à la porte d’un club sportif près de chez eux pour pratiquer un sport. C’était le modèle. Désormais, il y a le sport libre, que ce soit en famille, entre amis. Ce modèle de pratique sportive a dépassé celui des adhérents aux clubs. Ce qui signifie que les fédérations doivent réorienter leur action et l’autorité publique doit avoir un regard attentif sur ce nouveau phénomène; ce qui est réellement passionnant.”

Quels sont les sports, les sportifs ou les événements qui vous ont marqué pendant votre carrière ?

”Le sport de haut niveau demande un investissement phénoménal mais je n’ai pas envie de citer quelqu’un ou une équipe. C’est vrai que j’ai été très proche de nos équipes nationales de hockey dont j’ai suivi le parcours. On a investi sur leurs projets parce qu’il y avait une volonté, une professionnalisation de la discipline. Cet investissement prend du temps mais, aujourd’hui, on peut affirmer que les résultats sont là.”

Alain Laitat quitte l'Adeps, mais pas le sport. ©cameriere ennio

Avez-vous assisté à des Jeux ?

”J’étais à Londres, en 2012, et à Rio, en 2016. J’ai, heureusement, manqué ceux d’Athènes, en 2004, qui ont été un élément déclencheur. À l’époque, je participais à la réécriture du décret sport où, pour la première fois, on a institué la gestion du sport de haut niveau. C’est bien d’utiliser des déclencheurs tels que ceux-là pour attirer l’attention du monde politique qui est à la manœuvre. En l’inscrivant dans le décret, on a dégagé des moyens pour le sport de haut niveau. Ce furent les plans-programmes avec, de mémoire, 3,5 millions d’euros à l’époque. C’est un peu plus de douze millions aujourd’hui. Et aussi les contrats de sportif de haut niveau. Il y en avait quinze alors. On est à 80 désormais. Le socle était là et le corps du décret est toujours bien là aussi.”

Le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles est pourtant encore sous-financé, non ?

”On déploie tout ce qu’on peut déployer pour essayer de convaincre. Il est vrai que, quand on se compare à d’autres pays européens ou autres, on constate que les moyens qui sont alloués au sport ne sont pas les plus privilégiés. On a été très loin dans les études en essayant de démontrer qu’un euro investi dans le sport peut rapporter plus à la fois sur le plan économique, mais aussi au niveau de la santé. Cette argumentation est débattue avec le ou la ministre des Sports. Ces dernières années, les moyens alloués continuent d’augmenter un peu mais, proportionnellement à d’autres secteurs, pas assez sans doute. En tout cas, par rapport aux besoins, tant du sport pour tous que du sport de haut niveau, ne fût-ce que parce que celui-ci s’est professionnalisé. Aujourd’hui, il n’y a plus un sportif participant aux Jeux olympiques qui n’est pas accompagné par une équipe pluridisciplinaire autour de lui.”

Comment envisagez-vous votre avenir personnel ? Continuerez-vous à suivre le sport ?

”Quand j’étais petit, j’ai commencé pas mal de sports comme le ski, la voile, le tennis. Mais, à un certain moment, il faut choisir. Plus tard, quand j’ai arrêté le hockey suite à des problèmes physiques, j’ai recommencé la planche à voile, puis la voile.”

Racontez-nous votre côté aventurier dans le désert ou dans la jungle.

”Ah oui ! Mais ça n’a rien à voir… Pendant mes congés, je n’aime pas l’hôtel. Je suis plutôt rando, souvent par températures extrêmes, que ce soit la chaleur ou le froid. Je l’avoue : j’ai un côté aventurier !”

Qui sera votre successeur ?

”Alors là, je ne sais pas. D’autant que ce n’est pas de mon ressort. En revanche, ce dont je suis absolument sûr, c’est que je ne serai pas une belle-mère pour mon successeur ! Je n’ai pas à interférer. Je pense que, pendant une dizaine d’années, j’ai donné ce que je pouvais apporter. Sans doute de manière positive. Sans doute avec des éléments négatifs aussi. Mais il faut laisser la place à quelqu’un qui aura d’autres idées, peut-être d’autres modèles de fonctionnement. En mon absence, c’était Yves Polomé qui me remplaçait. La nomination du nouvel administrateur-général est une prérogative du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et, croyez-moi, il aura autour de lui une équipe passionnée et proche des gens.”