Près de 1500 coureurs présents ce dimanche pour la 16e édition du Ohm Trail, à Aywaille

Ce devrait être sur le 35 km (distance classique) et le 55 km que l’on pourrait avoir du spectacle devant. Surtout sur la première, avec le local Arnaud Maquet confronté à Sébastien Este et Denis Trillet. Autre local, l’ancien cycliste Maxime Monfort sera sur la distance supérieure où il jouera le podium avec Christophe Grifgnée et Aron-Levi Herregodts.

1 euro par coureur pour traverser : l’étonnante anecdote du pont privé

On terminera avec une anecdote assez étonnante : les organisateurs ont dû s’acquitter d’un droit de passage d’un euro par coureur pour un pont privé dressé au-dessus de l’Amblève, peu avant la Vallée de la Chefna. “Son propriétaire s’occupe de la Fondation Fahay, qui en gros milite pour la préservation des forêts et entend dissuader d’avoir des rassemblements de masse dans les forêts”, explique Greg Leclercq, maître-d’oeuvre de l’Ohm Trail. “Nous n’avions pas le choix. Ce qui me fait moins mal, c’est que la somme versée ne va ni à ce monsieur, ni à sa fondation. Elle va à l’école de Kin, où il a par ailleurs ses enfants…”