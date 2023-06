Le Verviétois, blessé à l’épaule droite (il souffre d’une fracture de la clavicule), n’était en effet plus en mesure de poursuivre le combat, et a terminé la soirée à l’hôpital. Il a ainsi subi la deuxième défaite de sa carrière, pour 11 victoires et un nul. Il avait battu… Helin aux points pour le titre de champion francophone le 3 avril 2021 à Visé.

Jan Helin, dont c’est la 13e victoire, la dixième obtenue avant la limite, pour 3 défaites, s’était ensuite emparé de la ceinture tricolore en mettant Jonathan Bila Munga k.o à la 9e reprise, le 4 février dernier à Ingelmunster.

Helin avait cette fois remporté trois des quatre premiers rounds, et menait donc de deux points, 39-37, samedi au moment de l’abandon de son adversaire. “J’avais vu Amaury grimacer en allongeant le bras droit lors de la deuxième reprise”, expliquait-il à sa descente du ring. “Je savais alors ce qu’il me restait à faire. La boxe est cruelle, mais je déplore sincèrement qu’il se soit blessé…”

Jan Helin et Amaury Massenaux, juste après l'annonce du verdict. ©D.R.

En quatre rounds, même s’il a perdu le deuxième, Jan Helin a néanmoins offert une belle démonstration de boxe, tout en contrôle, et passant régulièrement en fausse garde, ce qui n’a pas manqué de désarçonner son rival. Il est visiblement l’une des valeurs sûres de la boxe belge, et l’a encore démontré samedi soir.

Il devra d’ailleurs compter sur son talent lors de sa prochaine défense du titre qui pourrait l’opposer à Ibrahima Diallo (24 ans, 7 combats, 7 victoires), le troisième larron de la riche catégorie des super-welters, qui convoite également cette ceinture tricolore. “Cela va se faire, sans doute à la Lotto Mons Arena, avec Alain Vanackère comme organisateur. Mais en attendant je vais me reposer deux mois en Biélorussie dans la famille de ma mère”, conclut le Louviérois…