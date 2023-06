Xterra Belgium : Namur accueille le sommet européen du cross-triathlon à la Citadelle ce week-end

La course phare aura lieu samedi à 14h30. Après 1500 m de natation dans la Meuse, les cross-triathlètes partiront pour 35 km de VTT autour du site de la citadelle, où l’événement fait son grand retour, avant d’y terminer par 10 km de trail.

Troisième étape de la Coupe du monde Xterra

Près de 700 participants venus du monde entier seront au départ, parmi lesquels plus de 80 élites. Cette compétition comptera aussi comme troisième manche de la Coupe du monde Xterra, lancée cette saison. Elle permettra également à toutes et tous de se qualifier pour le championnat du monde du label, qui aura lieu en septembre à Molveno, en Italie.

Chez les hommes, les favoris sont les Français Arthur Serrières, Félix et Arthur Forissier (France) ou l’Espagnol Rubén Ruzafa.

La course sera également marquée par la présence du Tchèque Jaroslav Kulhavý, champion olympique de VTT cross-country à Rio en 2012.

Côté belge, le plus grand espoir est Sébastien Carabin, issu du VTT également et récent champion du monde de duathlon cross.

Chez les femmes, les plus attendues sont les Françaises Alizée Paties et Solenne Billouin, l’Italienne Sandra Mairhofer ou la Suissesse Loanne Duvoisin.

Du show et un format court le dimanche

Le dimanche en fin de matinée, les meilleur(e) s du classement de la Coupe du monde et de la course de samedi s’affronteront sur un format plus court, appelé “short track”. Cette course, voulue spectaculaire, sera diffusée en direct vidéo par le label Xterra et sur la chaine locale namuroise, Boukè.

L’événement se veut également populaire et ouvert au plus grand nombre. Deux cross-duathlons et cinq autres cross-triathlons pour toutes et tous complètent le programme du samedi, avec cette année des épreuves pour les enfants dès 6 ans et un format dédié aux débutants qui veulent s’initier.

Le programme du Xterra Belgium 2023

Vendredi

Reconnaissance Vtt le matin, course à 14h et natation entre 16 et 17 h.

Samedi

9h : rookie et My First triathlon

9h20 : triathlon et duathlon découverte

12h : remise des prix

13h : duathlon Mini Kids

13h30 : duathlon Kids

14h30 : triathlon Full (les élites partiront un peu avant les autres)

14h35 : duathlon Full

20h : remise des prix

21h : after party avec DJ et concert

Dimanche