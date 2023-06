Xterra Belgium : un format sprint spectaculaire ce dimanche à Namur avec les meilleurs athlètes mondiaux de cross-duathlon

Nouveauté cette année, un format short track le dimanche qui va réunir les 25 meilleurs athlètes masculins et féminins du Championnat d’Europe disputé la veille.

Ce format attractif a pour objectif, sur un parcours plus court et compact, d’offrir un show et de montrer la discipline à une audience plus large sur une épreuve de 35 à 40 minutes.

Au menu, 400 m de natation, 7,3km de VTT et 2,6 km de trail.

L’épreuve, au pied de la Citadelle, est accessible gratuitement au public.

L’horaire du Short Track le dimanche 11 juin