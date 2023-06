Le triathlète de 24 ans a bouclé les 1.500 m de natation, 35 km de VTT et 10 km de trail en 2 heures 31 minutes et 21 secondes. Son frère ainé, Arthur, a terminé deuxième de l’épreuve à un peu plus de 3 min (2h34 : 33.). Le podium est complété par l’Espagnol Rubén Ruzafa en 2h34 : 58.

Cette victoire est celle de la confirmation pour le cadet des frères Forissier, devenu récemment champion du monde ITU de cross-triathlon à Ibiza.

Le premier Belge est Sébastien Carabin, récent champion du monde de duathlon cross, qui décroche la 11e place. Geert Lauryssen, 18e, et Lucas Van Deynze, suivent.

La Suissesse Loanne Duvoisin chez les dames

La Suissesse Loanne Duvoisin a triomphé samedi à Namur lors du Xterra Belgium, qui faisait office de championnat d’Europe du circuit international de cross-triathlon.

Âgée de 25 ans, la native du canton de Neuchâtel est venue à bout des 1.500 m de natation, 35 km de VTT et 10 km de trail en 2 heures 57 minutes et 11 secondes, s’adjugeant au passage la 45e place du classement général, sous un soleil de plomb. Le podium est complété par l’Italienne Sandra Mairhofer (2h58 : 14.) et la Française Alizée Paties (2h59 : 47.).

Loanne Duvoisin n’en est pas à son coup d’essai. Début mai, elle a terminé deuxième du championnat du monde ITU de cross-triathlon en Espagne. Son palmarès comprend aussi un titre de championne du monde ITU (2021) et une deuxième place au championnat du monde du circuit Xterra (2021).

Le full triathlon a attiré un total de 700 athlètes, élites internationales ou amateurs venus de quatre coins de la Belgique.

Un format découverte pour découvrir le triathlon cross

En matinée, un format découverte a également permis à plusieurs centaines de sportifs de (re) découvrir la discipline qui combine nage en eau libre, VTT et trail.