Boxe : le combat exhibition entre Floyd Mayweather et John Gotti III dérape et vire au pugilat

Ce dimanche encore, l’Américain, âgé de 46 ans, se produisait en Floride face à son compatriote John Gotti III (30 ans). Petit-fils d’un célèbre ancien mafieux, ce néo-pro qui compte deux victoires en deux combats se trouve être également un combattant de MMA.

Dans une salle plutôt acquise à la cause du second, Mayweather a rapidement installé sa boxe et joué avec son adversaire, cédant aussi très vite à la tentation de provoquer les bruyants supporters de ce dernier. Sur le ring, les deux protagonistes n’ont pas non plus cessé de s’échanger des politesses, Mayweather, souriant, ne se montrant pas le moins bavard.

À lire aussi

Face à ces provocations incessantes et en dépit de remontrances, l’arbitre Kenny Bayless a alors décidé au sixième round de mettre fin à ce combat exhibition prévu en huit reprises. Ce que John Gotti III, visiblement disqualifié pour accrochages répétés, n’accepta pas, contournant l’arbitre pour s’en aller frapper à nouveau Mayweather, qui lui répondit instantément !

À lire aussi

Il n’en fallait pas plus pour que les hommes de coin et les imposants gardes du corps de "Money" Mayweather n’interviennent en montant sur le ring, la plus grande confusion s'installant pendant quelques minutes.

Plutôt amusé par ce dénouement, l’ancien médaillé olympique chercha encore à adresser quelques mots à son opposant avant de retourner vers son coin.

Dans la salle toutefois, la tension n'est pas retombée tout de suite et certains spectateurs se sont encore distingués de la plus triste des manières...