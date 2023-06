La championne olympique de gymnastique Nina Derwael donne des nouvelles de sa blessure à l’épaule : “Ma présence aux Mondiaux d’Anvers est réaliste”

La championne olympique des barres asymétriques estime que “les choses évoluent maintenant dans la bonne direction.”

Et d’ajouter : “La revalidation, qui dure en principe trois mois, se déroule comme nous l’avions espéré. Naturellement le processus n’est pas encore arrivé à son terme, il faut rester alerte dans tout ce qu’on fait. Mais depuis une grosse semaine, je suis de retour sur tous les agrès et cela fait du bien ! Cela me donne de nouveau de l’énergie parce que ces derniers mois ont été vraiment difficiles. La situation était très frustrante : j’ai en effet passé plus de temps à faire de la kiné et du renforcement qu’à être dans la salle.”

Nina Derwael avait le choix de se faire opérer mais cela lui aurait coûté “neuf mois de revalidation” avec, en outre, “une grande chance de ne pas retrouver toute ma mobilité au niveau de l’épaule”.

Le choix de ne pas se faire opérer était dès lors “assez facile à prendre”, ajoute la Limbourgeoise, qui a préservé ses chances de disputer les championnats du monde à Anvers à la fin du mois de septembre.

”Vu comme je me sens pour le moment, je pense qu’Anvers est certainement une option réaliste”, explique Nina Derwael. “Il fauda voir comme mon épaule va réagir, comment mon corps va réagir, mais pour l’instant je n’ai pas eu de contretemps. On travaille pour l’instant sur des exercices qui sont moins exigeants pour mon épaule et je crois que le résultat est satisfaisant. Sur le papier, c’est un exercice avec un degré de difficulté compétitif.”

La médaillée d’or de Tokyo doit-elle encore surmonter une certaine appréhension vis-à-vis des barres asymétriques ?

”Il faut apprendre à lâcher prise par rapport à cela, je fais un sport où il peut arriver beaucoup de choses et j’ai toute confiance dans le staff médical qui m’entoure. Mon épaule va peut-être même sortir plus forte de cette épreuve qu’avant mon accident.”

Nina Derwael affirme en tout cas n’avoir jamais douté de son avenir au plus haut niveau.

”Je suis revenue de Tokyo avec l’envie de vivre les championnats du monde à Anvers en 2023 puis de nouveaux Jeux olympiques à Paris et cela n’a pas changé, lance-t-elle. Terminer ma carrière sur une blessure, c’est la chose la plus terrible que je puisse imaginer.”

Il n’est pas non plus certain, dit-elle aujourd’hui, que les Jeux de Paris constitueront le point final de sa carrière.

”Je n’ose plus faire d’affirmation dans un sens ou dans l’autre, tout dépendra de mon corps, reprend la Trudonnaire. Il y a tellement d’exemples de gymnastes qui font une longue carrière. Et j’aime encore trop ce sport pour penser à arrêter…”