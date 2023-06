Euro de snooker : les Belges sortis aux portes des demi-finales

Bullen et Tollenaere, qui ont remporté leur dernier match de groupe contre le Pays de Galles 2 (3-2), ont pu se qualifier pour les quarts de finale avec Malte 2. Ils y ont rencontré l'Irlande avec Greg Casey et Noel Landers. Bullen s'est adjugé le premier match simple contre Casey. Cependant, Landers et Casey ont remporté les trois manches suivantes pour passer à une manche des demi-finales. Bullen a réussi à réduire le retard à une manche d'écart, mais les Irlandais ont remporté le deuxième match de double et leur ticket pour la demi-finale.