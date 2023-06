Escalade : Collin et Lorenzi signent une première belge en Coupe du monde !

La victoire est revenue au Japonais Anraku, devant son compatriote Narasaki et le Français Avezou.

Simon Lorenzi au top !

Hannes Van Duysen a, lui, atteint les demi-finales, terminant à la 13e place. Le plus jeune de nos trois grimpeurs (18 ans) s’était montré épatant jusqu’ici avec, notamment, une deuxième place lors de la manche d’ouverture Hachioji et, encore, une sixième place à Salt Lake City. Mais, cette fois, ses deux sympathiques aînés, Nico (25 ans) et Simon (26 ans) lui ont bel et bien volé la vedette.

En quête de repères, le premier avait réussi son meilleur résultat à Séoul (16e), le second à Prague (12e).

Côté féminin, Chloé Caulier s’est classée 47e, Lucie Delcoigne 55e tandis que Lucie Watillon était non-partante.

Place maintenant à la deuxième partie de la saison, en lead ou voie, avec un premier rendez-vous fin juin, à Villars, puis Chamonix et Briançon, pour préparer au mieux le Mondial (du 1er au 12 août, à Berne), qualificatif pour les Jeux de Paris.