Boxe : Femke Hermans conserve son titre de championne du monde IBO des super-welters, Geram Eloyan détrôné en super-coqs par l’Italien La Femina

”Cela s’est passé plus vite que prévu”, a avoué la Brabançonne à sa descente du ring à l’issue de cette seizième victoire, la septième obtenue avant la limite, pour quatre défaites.

Un jab du gauche suivi d’un magistral crochet du droit à la tempe a expédié la Suédoise au tapis à la fin du premier round. Visiblement incapable de poursuivre le combat après s’être péniblement relevée, elle a alors été sauvée par le gong. Mais son coin a finalement décidé de ne pas la laisser se remettre en garde lorsque la cloche annonçant le début de la deuxième reprise a sonné.

Femke Hermans avait conquis le titre en battant aux points (96-94, 97-93, 97-91) la Canadienne Mary Spencer (38 ans, 7 victoires, dont 5 par k.o, une défaite) le 16 décembre 2022 à Shawinigan, au Canada.

À lire aussi

”C’était génial de pouvoir organiser ma première défense ici dans le Brabant Flamand. Merci à tous ceux et celles qui ont rendu cela possible”, a déclaré la championne du monde au micro. “L’aventure continue, même si je ne suis pas encore en mesure de vous préciser où et quand…”

Interrogée à ce sujet dans son petit vestiaire, Femke Hermans a évoqué une possible, sinon probable revanche contre la Québécoise Spencer au Canada, et rappelé son rêve de défier Natasha Jonas, la championne IBF, WBO et WBC, ou à défaut sa compatriote britannique Terri Harper, la tenante du titre WBA.

Eloyan au tapis

Geram Eloyan, 31 ans, a quant à lui perdu son titre de champion de l’Union européenne des poids super-coqs (-55,338 kg). L'entraîneur du Bruxellois a en effet jeté l’éponge au huitième des douze rounds, alors que son protégé venait d’être expédié au tapis par Vincenzo La Femina.

Cette cinquième défaite, pour neuf victoires, dont sept obtenues avant la limite, éloigne au moins pour un temps Eloyan du championnat d’Europe EBU contre le Britannique Liam Davies dont il rêvait.

À lire aussi

”Je suis extrêmement déçu”, a avoué son manager Ezzeddine Laggoune. “L’entraîneur (Maurice Naveau, NdlR) ne devait selon moi pas jeter l’essuie. Geram est un dur, comme tous les boxeurs d’origine arménienne, et il avait encore toutes ses chances de l’emporter. Je pense même qu’il menait aux points. Mais bon, je ne veux plus parler de ça pour le moment…”

Très agressif dès le premier coup de gong, La Femina a constamment attaqué. Eloyan a pendant ce temps-là vainement tenté de profiter de ses lacunes techniques et des risques qu’il prenait, pour finalement s’incliner dans les conditions que l’on sait.