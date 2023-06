Championnats du monde de rafting: "On vise un top 15"

Une compétition qui réunira une quarantaine de pays et plus de 450 athlètes. "Pour la première fois, il y aura trois nations africaines", poursuit Rudy Aoust qui sera accompagné d'un autre Namurois en la personne de Luc Van Ouystel.

Une équipe bilingue

Aux côtés de ces deux francophones, on retrouve le Gantois Wouter Decock, l'Anversois Stijn Theeuwes et le Péruvien, qui vit à Gand depuis quelques années, Xavier Tamayo. "C'est la première fois que nous prendrons part à une compétition internationale ensemble, on a envie de prouver que l'union fait la force. On communique facilement, que ce soit en Anglais ou Français. L'expérience de Xavier, qui a été guide de rafting en Amérique du Sud, est hyper importante", glisse Rudy Aoust.

Sur place, les Raftarockets devront franchir trois épreuves. Le "downriver" (un contre-la-montre de descente sur plusieurs kilomètres), le slalom (un parcours de 600 mètres avec des portes à passer dans le sens du courant et à contre-courant en un minimum de temps), et le RX (une confrontation de deux rafts, qui démarrent en même temps sur un parcours également composé de portes à passer, avec autorisation de gêner l'adversaire). Autant dire que les organismes vont être mis à rude épreuve. "C'est physique et on n'a pas le temps de souffler. Le rafting, c'est le meilleur moyen de découvrir des rivières sauvages tout en s'amusant. Ici, en compétition, ça n'a rien à voir avec du rafting d'aventure ou de tourisme. C'est un sport exceptionnel", confie Rudy Aoust.

Une place dans le top 15 ?

Présente aux Mondiaux de 2021 en France, notre équipe nationale, qui s'était classée 21e sur 25, se veut ambitieuse. "On est bien plus fort qu'il y a deux ans. Il y a beaucoup plus d'expérience. L'objectif, c'est de faire mieux et de se classer dans le top 15. L'équipe s'est très bien entraînée et je sens qu'on monte en puissance au fil des semaines. Récemment, on a pu se mesurer à l'équipe mixte néerlandaise qui avait décroché la médaille d'argent lors des derniers Mondiaux. Le test fut plus que concluant", assure Rudy Aoust.

Cap sur les JO 2028 ?

En pleine expansion depuis quelques mois, la Fédération belge de rafting, crée par Rudy Aoust et Luc Van Ouystel compte actuellement une trentaine de membres. "Malheureusement, on ne reçoit aucun subside et on doit se débrouiller avec des sponsors, explique Rudy Aoust. À l'avenir, nous aimerions lancer une équipe féminine en 2024. Il y a déjà plusieurs filles intéressées. Et puis, dans le même temps, l'objectif est de confectionner une équipe de handiraft. Celle-ci serait composée de deux athlètes valides et de deux non valides. On a déjà eu un contact avec l'ASBL Leg's Go."

Avec un objectif en ligne de mire. "L'idée, c'est de participer aux Jeux Paralympiques de Los Angeles en 2028. Normalement, le handiraft devrait figurer comme nouvelle discipline à ce moment-là."