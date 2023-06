Mike Tyson à La Louvière, “un rêve qui se réalise” pour l’organisateur David Finet : “Les gens qui l’aiment n’ont pas hésité à acheter leurs places”

Pour la cheville ouvrière de ce rendez-vous, un Louviérois grand admirateur d’Iron Mike et coiffeur de profession à Mont-sur-Marchienne, “c’est un rêve qui va se concrétiser”. “Tout est allé très vite dès le moment où j’ai appris, il y a six semaines, que la possibilité existait, au niveau de son agenda, de le faire venir chez nous. Dans la discussion avec un de ses hommes de confiance, que je connais très bien depuis quelques années, j’ai simplement saisi la balle au bond et, très rapidement, tout s’est mis en place pour faire de sa venue un moment inoubliable.”

Seuls deux petits couacs ont un peu ralenti la vente des tickets. “Le site de la billetterie a été surchargé, pendant un petit moment, en raison d’une actualité très dense dont le concert de Beyoncé à Bruxelles. Ensuite, l’événement Facebook que nous avions créé a été temporairement bloqué pour… atteinte à la vie privée de Mike Tyson ! L’hébergeur a dû croire que l’événement était faux, tellement il est incroyable, et la procédure pour remettre l’événement en ligne nous a fait perdre quelques jours dans l’aventure.”

De 100 à 450 euros

La légende de la boxe mondiale a pourtant bel et bien confirmé sa présence au Louvexpo de La Louvière, ce mercredi, pour une soirée organisée tel un dîner-spectacle et qui lui sera entièrement dédiée. Sa carrière sera bien évidemment passée en revue, des ventes aux enchères auront lieu avec des objets dédicacés sur place, différentes animations sont prévues et des invités pourront poser directement une question à Mike Tyson, lequel sera assis à une table d’honneur.

"Les tables se sont bien vendues (NdlR : il existait trois catégories de prix, de 100 euros à 450 euros) mais il reste encore la possibilité d’être présent dans la catégorie la moins chère, où le repas n’est pas prévu”, explique David Finet, qui s’est inspiré d’un concept anglo-saxon bien connu pour organiser l’événement. “Je crois que les gens qui aiment Mike Tyson et qui ont conscience de ce qu’il représente pour le sport et pour la boxe en particulier, n’ont pas hésité. Certains acheteurs viendront même de l’étranger juste pour le voir et poser en photo avec lui !”

Mais faire venir une star de ce calibre, même pour quelques heures, cela a bien évidemment un coût. “C’est certain mais vous n’obtiendrez aucun chiffre de ma part”, coupe court celui qui est à la tête de l’asbl Mirkotovic Racing, préférant rester discret sur le sujet.

Dans la cité des Loups, il était aussi évident, aux yeux de l’organisateur, de rendre un hommage appuyé, en présence de membres de sa famille, au metteur en scène Franco Dragone, disparu en septembre 2022.

David Finet a par ailleurs tenu à apporter une dimension caritative à ce grand projet. “Une partie des bénéfices sera effectivement reversée à Think Pink, l’association de lutte contre le cancer du sein. Il faut savoir que le 21 juin de l’année dernière, ma femme a reçu la terrible nouvelle de sa maladie, vous comprendrez donc que c’est une cause qui me touche personnellement. Cela me tenait à cœur d’aider cette association.”

De Paris à Cannes

Cela fait déjà quelque temps que Mike Tyson se trouve en Europe. Récemment, on a pu voir l’Américain dans les tribunes de Roland-Garros, à Paris, où il a accordé une interview à France Télévisions en compagnie de sa fille, Milan, joueuse de tennis qui aspire à une grande carrière. Ensuite, c’est à Cannes qu’on a pu apercevoir Tyson à l’occasion de l’inauguration d’un ring de boxe au sein même de l’hôtel Carlton. Un endroit ouvert aux clients “et à tous les Cannois passionnés de boxe” selon le manager du club, Redouane Asloum. Enfin ce dimanche, l’ancien boxeur a encore participé au gala de la fondation Champ' Seed dirigée par l’entraîneur de tennis Patrick Mouratoglou, une soirée au cours de laquelle Mike Tyson a reçu le trophée “Larger than life”. De nouvelles preuves que la popularité de l’ancien champion du monde des poids lourds n’est pas près de s’éteindre !