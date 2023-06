Voici le parcours du championnat du monde Ironman 2023, qui se déroulera pour la première fois à Nice dans sa version masculine

Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, les hommes nageront, pédaleront et courront dans la cité azuréenne le 10 septembre tandis que les femmes continueront à écrire leur histoire dans le berceau historique de l’épreuve, à Hawaï. Le Championnat du Monde Ironamn féminin demeure en effet à Kailua-Kona, où il se déroulera le 14 octobre.

La Promenade des Anglais au coeur de l'événement

L’épreuve niçoise sera centrée autour de la célèbre “Promenade des Anglais”, lieu iconique qui a vu triompher l’élite du triathlon, de Paula Newby-Fraser à Mark Allen. C’est de lieu emblématique que les spectateurs se rassembleront pour regarder les athlètes plonger dans la Méditerranée depuis la “Plage des Ponchettes” puis, quelques heures plus tard, franchir la ligne d’arrivée.

Après une nage dans les eaux niçoises de la “Baie des Anges” de 3,8 km, les athlètes enfourcheront leurs vélos sur la Promenade des Anglais pour s’engager sur l’un des parcours les plus emblématiques du triathlon.

Technique et difficile, mais d’une beauté gratifiante, il offrira aux athlètes la possibilité d’admirer les villages de Vence, Gourdon et Andon dans sa phase ascendante, avant de dévaler la “Route de Thorenc” et de passer par les “Clues de Gréolières” lors d’une descente célèbre pour ses paysages époustouflants. Le parcours comprendra des montées difficiles et des descentes techniques pour un dénivelé total de 2400 mètres.

Le parcours vélo du championnat du monde d'Ironman 2024. ©D. R.

Après l’épreuve de vélo, place au marathon pour clôturer l’épreuve. Le parcours plat, composé d’une boucle effectuée à quatre reprises, emmènera les coureurs le long de la Promenade des Anglais. Entre la mer Méditerranée et ses fameuses Chaises Bleues d’un côté, et les hôtels de luxe et autres casinos de l’autre, les athlètes seront encouragés par la foule rassemblée à de nombreux points de rencontre.