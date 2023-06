Mike Tyson a créé l'événement, ce mercredi, en se déplaçant au Louvexpo de La Louvière : “C’est une légende, au même titre que Mohamed Ali”

Accompagné de son fils Morocco – son huitième enfant, âgé de 12 ans – pour l’occasion, l’ancien boxeur américain s’est présenté sur scène avec deux heures de retard sur l’horaire prévu mais l’excitation était telle parmi les 370 spectateurs présents que personne ne songeait à lui en tenir rigueur.

Tyson s'est montré très complice avec son fils.

D’emblée, l’ancienne terreur des rings, en pleine tournée européenne, a tenu à remercier ses hôtes.

”C’est la première fois que je viens en Belgique, je me sens très bien ici avec mon fils et j’aimerais revenir un jour.” Et d’ajouter : “Merci pour votre accueil, pour moi et pour mon fils, ce sont des moments inoubliables.”

À la table d’honneur se trouvaient déjà depuis un long moment les pugilistes belges Delfine Persoon, Francesco Patera et Ryad Merhy, tous élogieux à l’égard du plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire.

”J’ai vu certains de ses combats quand j’étais encore tout petit, c’est un immense champion et pour moi le meilleur poids lourd de l’histoire”, souligne Patera.

Pour Merhy, pourtant considéré comme un boxeur avec un punch certain, “Tyson est le seul vrai puncheur” de la soirée.

”Tyson fait partie des très grands champions de l’histoire de ce sport, c’est une légende au même titre que Mohamed Ali”, résume Persoon, qui n’a pas hésité lorsqu’on lui a lancé l’invitation pour venir à La Louvière.

Avant de rejoindre les champions belges, Mike Tyson avait, pendant ce temps, entamé, un peu à l’écart, une longue série de photos personnelles avec tous ceux et celles qui avaient acheté leur place (au prix de 450 euros) donnant accès à l’espace Gold de la salle, la plus proche du podium.

Une situation dont certains petits malins ont tenté de profiter… doublement, en passant une seconde fois, ce qui provoqua quelques tensions chez ceux qui attendaient encore leur tour. L’arrivée des forces de l’ordre dans la salle permit aux esprits de se calmer mais Tyson, un peu agacé, avait, lui décidé d’en rester là et de passer à table !

De belles enchères

Au menu, pintade et sauce aux champignons, accompagnée de chicons, dont le natif de Brooklyn pu profiter alors que la vente aux enchères, avec des objets dédicacés par Mike Tyson, venait de débuter : tant le short que les gants de boxe ont été remportés pour la somme de 3000 euros.

La très jolie peinture réalisée par l’artiste Vincent Lenaerts (Neptco Art), qualifiée de “remarquable” par l’ancien champion qui n’a pas hésité à se lever et à haranguer les spectateurs pour faire monter les enchères, a quant à elle trouvé acquéreur pour un joli montant de 5600 euros.

Le clin d’œil de JCVD

Mike Tyson, dont les exploits passés s’affichaient sur deux écrans géants, n’était cependant pas au bout de ses surprises. Après un clin d’œil qui lui était adressé en vidéo par Jean-Claude Van Damme, le légendaire boxeur américain s’est en effet vu décerner un magnifique Gant d’or d’honneur. Un geste que Tyson, rejoint par les autres participants pour une photo souvenir, a semble-t-il beaucoup apprécié.

Mais l’heure c’est l’heure, et l’invité d’honneur de ce dîner de gala, après quelques dernières photos, a décidé de se retirer un peu avant 23 heures, Mike Tyson n’ayant finalement pas profité du gâteau d’anniversaire avant l’heure (il fêtera ses 57 ans le 30 juin) que les organisateurs lui avaient commandé. Quant aux questions préparées par l’assemblée, elles n’auront, en définitive, pas pu être posées…