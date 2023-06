Les fleurettistes battus en demi-finales obtiennent le bronze. Il n'y a pas de match pour la médaille de bronze entre eux.

Tombeur 15-3 du Grec Georgios Manolikas en 32e de finale, Van Campenhout a battu Mathieu Nijs 15-13 dans un duel belgo-belge en 16e de finale. Stef Van Campenout a ensuite profité du retrait du Britannique Marcus Mepstead en 8e de finale pour se hisser en quarts, où il a dominé le Tchèque Alexander Choupenitch 15-14.

Contrairement aux épreuves par équipes qui auront lieu la semaine prochaine, les épreuves individuelles d'escrime aux Jeux Européens ne rapportent pas de points pour le classement olympique en vue des Jeux de Paris.

Van Campenhout offre à la Belgique sa 8e médaille dans ces Jeux Européens.

Vendredi, le karatéka Quentin Mahauden a remporté le bronze en combat en moins de 75 kg. Samedi, les Belgian Lions du basket 3X3 ont remporté l'argent et dimanche, la taekwondoka Sarah Chaâri a décroché l'or dans la catégorie des 62 kg. En athlétisme, Rani Rosius (100 m) et Thomas Carmoy (saut en hauteur) ont remporté une médaille d'argent et l'équipe mixte du relais 4x400m une de bronze également dimanche. Lundi, Sarah Piccirillo (-60 kg) a enlevé le bronze en muaythai (boxe thaïlandaise).