”Notre but est d’alimenter les clubs et les équipes nationales” : en visite au Centre de formation francophone de rugby

Arnaud, depuis quand existe le Centre de formation de rugby ?

”Nous sommes ici, à Liège, depuis 2011. Auparavant, le Centre de formation était sur Mons, à La Sapinette. Nous avons déménagé pour des raisons d’infrastructures, de déplacements et de partenariats scolaires dans le cadre que ce qu’on appelle le double projet, sportif et scolaire, la pièce maîtresse.”

Arnaud Laly, responsable du Centre de formation, et Thibaut André, directeur général du rugby francophone. ©cameriere ennio

Étant centré sur le Blanc Gravier, comment cela se passe-t-il avec les écoles ?

”Nous avons vraiment beaucoup de chance. Nous travaillons avec cinq écoles qui proposent un panel d’études particulièrement large, du technique comme la mécanique au traditionnel comme les sciences fortes. Tous nos joueurs et joueuses ont le statut Adeps de jeune talent, ce qui leur permet de bénéficier d’absence(s). Par exemple, le lundi matin, ils ne vont à l’école qu’à 10h et peuvent donc s’entraîner de 8h à 9h15. Sans manquer de cours et donc sans que leurs études ne soient dévalorisées.”

À quelle tranche d’âge s’adresse votre projet ? Et combien de jeunes sont concernés ?

”Les jeunes ont entre 15 et 18 ans ! C’est-à-dire à partir de la quatrième secondaire. À la rentrée de septembre, il y aura 12 joueuses et 21-22 joueurs. Pour les filles, c’est exclusivement du rugby à sept. En tout cas, c’est la mission qui m’a été confiée. Pour les garçons, c’est rugby à quinze ou à sept, les deux se nourrissant l’un et l’autre. C’est partie de la compétence qu’il faut apporter aux joueurs. Le fait de travailler avec une trentaine de jeunes est un choix car l’accès au haut niveau, entre guillemets, ne peut s’effectuer que par la qualité et celle-ci passe par un nombre limité de joueurs. Nous privilégions donc la qualité à la quantité.”

Quel est l’objectif du Centre de formation ?

”Alors… Je ne m’engage pas sur la voie d’affirmer que nous les formons pour qu’ils deviennent professionnels. Plutôt sur celle du haut niveau, du début, des prémisses, pour qu’ils soient des acteurs forts dans leur club et dans les équipes nationales jeunes et même seniors, que ce soit chez les Diables noirs ou dans le cadre du rugby à sept. Nous avons des gars qui sortent du Centre de formation et sont actuellement membres des BelSevens.”

Les jeunes s'entraînent le lundi, dès 8h, avant de se rendre à l'école. ©cameriere ennio

Quelle est la journée-type des jeunes au Centre ?

”Les jeunes arrivent le dimanche soir, vers 20h. Entraînement le lendemain matin, à 8h. À 9h30, ils doivent être dans le bus pour se rendre à l’école. Ils en reviennent à 17h. Entraînement jusqu’à 19h. Repas. Étude. Et au lit ! Vous voyez, c’est un rythme de vie rigoureux, mais qu’ils ont choisi.”

Comment se compose votre staff ? Combien êtes-vous ?

”Il y a trois entraîneurs, trois préparateurs physiques, trois éducateurs et moi. Donc, dix !”

Les jeunes disposent de superbes infrastructures, dont une salle de musculation. ©cameriere ennio

De quelles infrastructures dispose le Centre de formation ?

”Écoutez, quand on voit ce qui sort de terre, on peut affirmer que nous sommes à un croisement dans le développement du Centre de formation. En septembre, il y aura deux terrains en herbe, un synthétique et un semi-synthétique couvert qui, lui, sera disponible en avril 2024. Il y a également la piste d’athlétisme et la piscine. Celle-ci sera en rénovation l’année prochaine. Nous disposons aussi d’une salle de musculation et nous avons accès à tous les halls sportifs, dont le dojo qui permet les jeux techniques, de contact, notamment en hiver quand la météo ne permet de nous entraîner à l’extérieur.”

Quel est le taux de réussite scolaire et le pourcentage d’accès aux équipes nationales ?

”Ce sont les chiffres de l’Adeps et, en particulier du service Projet de vie. Ils disent 99 %. Pour ce qui est de l’aspect sportif et des équipes nationales, je dirais que 30 % des internationaux sont passés par notre Centre de formation.”

Les jeunes vivent en internat du dimanche soir au vendredi soir. ©cameriere ennio

Comment s’opère la sélection pour l’entrée au Centre ?

”Il y a deux processus. Le premier est basé sur trois entraînements de détection, deux sur Bruxelles et un ici, auxquels les jeunes s’inscrivent. Ils sont ouverts à certaines catégories d’âge, pas toujours les mêmes. On a tendance, cette année, à vouloir rajeunir un peu. À la suite de ces séances, une liste m’est remise par les entraîneurs. Je rencontre alors les parents lors deux entretiens au cours desquels je leur présente le projet, dont je souligne les points délicats. Les parents m’envoient les bulletins scolaires, les trois derniers. Et, finalement, je sélectionne environ 50 % des candidats. Le deuxième processus est relativement neuf. Sous l’impulsion de Thibaut André, nous avons ce qu’on appelle l’identification de hauts potentiels. Dans ce groupe de plus ou moins cent joueurs, plus jeunes, je reçois une dizaine de profils intéressants. Là aussi, je rencontre les parents pour leur expliquer notre projet.”

Comment expliquez-vous la réussite actuelle du Centre de formation de rugby alors que celui de handball, sur le même site, est contraint de fermer ?

”Alors, là, je préfère laisser mon directeur général répondre à cette question !”

Thibaut André : “C’est une question vraiment délicate ! Il faut savoir qu’un Centre de formation, c’est un énorme investissement financier. Et l’Adeps ne peut pas couvrir tous les frais. La Fédération doit donc en assumer une partie sur fond propre. Les parents interviennent aussi sur le plan financier, sans quoi aucun Centre de formation francophone ne pourrait tourner. C’est un simple constat !”

”Nous habituons tous les jeunes à la préparation de haut niveau”

Directeur général du rugby francophone, Thibaut André sait pertinemment qu’il faut poser de bonnes bases.

Ancien joueur de Soignies, international avec les Diables noirs, Thibaut André (41 ans) est désormais directeur général de la Ligue francophone de rugby. Et il croit beaucoup aux vertus du Centre de formation en plein développement, à Liège, dirigé par Arnaud Laly.

Une séance d'entraînement sous la chaleur accablante du mois de juin avant de reprendre les cours à l'étude. ©cameriere ennio

Thibaut, quel est le lien entre le Centre de formation et les équipes nationales ?

”Dans la plupart des équipes nationales, en U18, en U20, en Seven, on compte une bonne proportion de joueurs issus de notre Centre de formation. Lors des Jeux européens, par exemple, cinq joueurs sortent d’ici. Notre objectif est de préparer les jeunes, de les aider à se développer pour qu’ils atteignent le haut niveau. On parle beaucoup du double projet, primordial, parce que le rugby n’est pas professionnel en Belgique. Il faut qu’ils apprennent à se structurer, tant sur le plan sportif qu’éducatif.”

Sportivement, qu’est-ce que vous leur apprenez ?

”Tout d’abord, il n’y a pas que l’équipe nationale, où il est logique que tout le monde n’aura pas sa place. Il y a également les clubs. Alors, nous habituons tous les jeunes à la préparation de haut niveau, c’est-à-dire cinq entraînements par semaine, préparation physique, attention particulière sur la nutrition, repos et aspects médicaux. La plupart d’entre eux jouent déjà en première division car ils sont parmi les meilleurs Belges.”

Le rugby n'étant pas encore professionnel en Belgique, les études sont aussi importantes pour les jeunes. ©cameriere ennio

Quel est le niveau actuel du rugby en Belgique ?

”Il a beaucoup progressé. Si on voit la finale du championnat entre Dendermonde et La Hulpe, ce fut une rencontre de très haut niveau. Ce qui prouve que le rugby belge progresse dans le bon sens. Mais le niveau international général progresse également. Et je ne parle pas de la France, de l’Angleterre ou de l’Irlande. À ce stade, ce niveau est hors d’atteinte pour la Belgique. De par la culture et le nombre de pratiquants d’abord. Et puis, de par les moyens mis en œuvre. Là, le rugby est professionnel. Mais, en se structurant, en mettant les moyens et en ayant un programme ambitieux sur cinq à dix ans, il y a sans doute moyen de réduire le fossé.”

En accordant un contrat à cinq membres de l’équipe nationale féminine de rugby à sept, l’Adeps aide cette professionnalisation…

”Il s’agit d’un fameux coup de pouce qui permet de passer à l’étape supérieure dans la préparation. Les filles avaient déjà un rythme de pro en s’entraînant tous les jours. Ces contrats ne signifient pas qu’elles doubleront leur nombre d’entraînements, mais elles pourront optimiser leurs périodes de récupération. Elles ont l’esprit plus serein. Et on le ressent. C’est la continuité du Centre de formation.”