L’Autre Regard : pour que les colombes olympiques ne soient pas un leurre

À un peu plus d’un an des Jeux olympiques de Paris, le CIO est toujours dans l’embarras, plus que jamais prisonnier de l’évolution du conflit russo-ukrainien. Le président Thomas Bach espère encore secrètement trouver un compromis politico-sportif pour permettre aux athlètes des pays concernés de participer à l’événement. Mais, objectivement, les tensions actuelles n’incitent guère à l’optimisme. D’un côté, l’Ukraine est vent debout contre la possible présence de représentants russes ou biélorusses dans la capitale française, fût-ce sous bannière neutre ; de l’autre, le Kremlin estime que les instances sportives doivent faire fi de la guerre et permettre aux champions de tous les pays de concourir librement. Bref, le blocage est complet.