Valentine Dumont est prête pour les Mondiaux de natation à Fukuoka : “Ma qualification pour les Jeux olympiques de Paris n’est pas une revanche”

Avant de partir, la nageuse de 23 ans a pris le temps de revenir sur ses récentes prestations et de se confier sur ses ambitions.

Le 23 juin, vous avez réussi un premier minimum olympique en 200m libre (1.57.18) suivi d’un second, deux jours plus tard, en 400m libre (4.06.27). C’était votre objectif en vous alignant au meeting de Rome ?

”Je vais peut-être vous étonner, mais… non. Je n’y allais pas vraiment pour cela mais dans un objectif de bien préparer les championnats du monde. C’était un peu comme une compétition d’entraînement, afin de voir où j’en étais. Et le test a été très concluant !”

Comment l’expliquez-vous ?

”Je dois avant tout ces performances au fait que j’avais déjà fait le gros du travail de préparation. Je pensais que la fatigue des entraînements allait davantage se faire ressentir, je n’étais pas énormément reposée. Mais tout s’est passé mieux que prévu.”

La Namuroise de 23 ans s'est déjà qualifiée pour les JO le mois dernier. ©BELGA

Lequel de vos deux chronos vous étonne-t-il le plus ?

”C’est surtout mon chrono sur 400m. J’ai amélioré de plus de deux secondes un record établi plus tôt dans la saison. Je ne m’attendais vraiment pas à faire ce temps-là. Je savais que la qualification olympique était accessible (4.07.90) mais je ne pensais pas faire 4.06.27.”

Deux ans après votre terrible déception de n’avoir été reprise dans la sélection pour les JO de Tokyo, quel est le sentiment qui vous habite aujourd’hui ?

”Ce n’est pas un secret : je suis passée par des moments très difficiles, où je me suis demandé si cela valait la peine de continuer. Mentalement, cela n’a pas été facile et j’ai bien fait de m’accrocher. Mais ce n’est pas une revanche. Ces résultats constituent une récompense pour mon travail et pour ma persévérance. Depuis que je suis partie à l’étranger, à Sant Cugat, je me sens mieux. Je suis plus à l’aise, ce changement m’a aidé à retrouver de la motivation. Je peux faire mes entraînements et mes compétitions sans pression. J’ai retrouvé le plaisir ! Surtout que je suis dans un très bon groupe qui me motive aussi.”

Cette persévérance, c’est ce qui vous caractérise ?

”Oui, sans aucun doute. Ce résultat est d’ailleurs le fruit de plusieurs années de travail, et donc aussi celui de mon ancien coach, Ronald Claes. On a rencontré beaucoup d’obstacles et nos chemins se sont séparés mais je lui suis reconnaissante pour ce qu’il m’a apporté. Pour en revenir à moi, je n’ai pas continué dans le seul but d’aller aux Jeux. Mais aussi parce que c’est un sport qui m’apporte beaucoup de satisfactions, qui m’apporte un équilibre personnel et dans lequel j’estime pouvoir encore accomplir de belles choses.”

Pouvez-vous encore nager plus rapidement à Fukuoka ?

”J’ai certainement encore une marge de progression cette saison. Ce sera une compétition très différente, où il faudra être capable de nager vite tôt le matin. Le niveau sera extrêmement élevé et il faudra être performante dès les séries pour espérer mieux.”

Valentine Dumont espère améliorer ses meilleurs temps à Fukuoka.

Deux finales, c’est possible ?

”C’est difficile à dire sans avoir vu les listes de départ. Je sais en tout cas que je suis en bonne forme et que j’ai encore suffisamment d’énergie pour bien terminer la saison. Mes temps d’entraînement sont bons. Je n’aurai pas d’objectif de place mais il est certain que j’aimerais améliorer mes temps. Si tel est le cas, je serai contente. Et si j’atteins une demi-finale ou une finale, je le serai encore plus !”

Fred Vergnoux quittera déjà son poste d’entraîneur en chef à l’issue des Mondiaux. Qu’en pensez-vous ?

”C’est dommage parce que c’était un bon coach national pour la Belgique. Après, je comprends son choix et sa décision liée à des raisons familiales. Son départ n’a, par ailleurs, aucun impact sur ma préparation vu qu’il n’est pas mon entraîneur personnel.”

En quoi avez-vous progressé ces derniers mois sous les ordres de Ben Titley ?

”Je suis plus puissante et j’ai gagné assez bien en résistance. Surtout, je suis beaucoup plus régulière qu’avant en compétition. J’ai réussi à enchaîner les bonnes perfs cette année.”

La jeune sportive belge s'est totalement retrouvée en Espagne. ©Instagram

Et sur le front des études ?

”Je viens de terminer mes trois ans de bachelier en médecine. Je vais sans doute continuer l’an prochain parce que j’aime avoir autre chose à côté de la natation. Je ne prendrai juste pas trop de cours pour me préparer idéalement pour les Jeux.”