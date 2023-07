Florine Gaspard a tourné le dos à ses problèmes avant les Mondiaux de natation de Fukuoka : “Fière de m’être relevée de cette période délicate”

Ces championnats du monde japonais en grand bassin seront les deuxièmes consécutifs dans la carrière de Florine Gaspard. L’an dernier, à Budapest, la nageuse de 21 ans avait pris une dix-septième place un peu frustrante en 50 m brasse et une 26e place en 100 m brasse.

”Je n’avais disputé que des séries lors de ma première participation, j’espère donc faire mieux au Japon. J’ai envie d’aller chercher au moins une demi-finale”, glisse Florine Gaspard.

La réussite de ses championnats du monde, dit-elle, “ne dépendra pas d’une qualification olympique” en 100 m brasse, un chrono de 1.06.79 étant demandé.

”Je veux avant tout nager de bonnes courses et, si possible, réussir mes meilleurs temps de l’année”, reprend notre interlocutrice.

À lire aussi

Pourquoi une telle prudence ? Un petit retour dans le passé s’impose pour comprendre que la préparation de la Marseillaise d’adoption ne s’est pas déroulée sans anicroche.

guillement J’ai souffert pendant deux mois d’une boule d’inflammation au niveau de la cheville.

”En janvier et février, j’ai souffert d’une boule d’inflammation au niveau de la cheville, c’était une période très compliquée, raconte Florine. J’ai dû arrêter de nager complètement. On pensait d’abord que c’était une tendinite mais ce n’était pas cela, puis j’ai encore essayé un autre traitement. Bref, j’ai remis beaucoup de choses en question, d’autant que c’est à cette période-là qu’on pose généralement les bases pour la suite de la saison.”

S’adaptant à cette nouvelle situation, la Bastognarde a fait contre mauvaise fortune bon cœur et a réussi à tirer profit de la situation.

”Je me suis mise à faire du crawl à haute intensité et on a gardé ça dans ma préparation parce qu’on s’est aperçu que cela me permettait d’aller chercher beaucoup plus loin dans les séries à l’entraînement, explique-t-elle. J’ai fait plus de travail au niveau de mes bras qui étaient depuis toujours mon point faible, et ce fut un mal pour un bien au final.”

Et d’ajouter : “Je suis fière de m’être relevée de cette période difficile, d’avoir bien su rebondir. Mentalement aussi, j’en suis sortie plus forte.”

À deux reprises sur la plus haute marche du podium aux championnats de France. ©AFP

Pour autant, cet épisode a incité la nageuse à revoir un peu ses ambitions. “Après ce qui est arrivé, l’idée n’était plus du tout de viser une qualification olympique mais juste de vraiment bien bosser toute la saison en vue de l’année prochaine.”

Double championne de France

Les JO n’étaient pas dans ses pensées, en juin, lors des championnats de France à Rennes où elle a remporté deux victoires. Sur 100 m brasse, avec un chrono de 1.07.21, elle n’est d’ailleurs pas passée très loin du record de Belgique de Fanny Lecluyse (1.06.97).

”Ce ne sera pas non plus l’objectif de me qualifier pour les JO à Fukuoka mais si je fais le temps limite (NdlR : 1.06.79), je ne vais évidemment pas cracher dessus, d’autant que j’aurai aussi battu au passage le record national. Ça m’enlèverait bien sûr de la pression de réussir le chrono de qualification dès cet été mais je suis prête à me montrer patiente.”

Florine Gaspard le répète : cette saison doit lui permettre de continuer à bâtir pour l’avenir.

”On a changé pas mal de choses à l’entraînement et dans la tête aussi, cela va beaucoup mieux qu’avant. On a appris de tout ce qui s’est passé depuis mon arrivée et, avec mon entraîneur, Franck Esposito, on se connaît bien mieux aujourd’hui et on regarde dans la même direction. C’est plus facile ! lance Florine. J’appréhende mieux mes compétitions aujourd’hui. J’ai nagé vite aux championnats de Belgique, puis aux championnats de France. Je suis dans une bonne dynamique. Et j’espère bien continuer sur ma lancée au Japon.”

À lire aussi

Un pays où elle aura également l’occasion de se produire avec deux équipes. “J’adore l’idée des relais, j’ai toujours voulu en faire avec l’équipe nationale, et pas seulement avec mon club. J’étais trop contente d’apprendre que j’étais reprise avec le 4x100m 4 nages dames et avec le mixte !”

La nouvelle du prochain départ de Frédéric Vergnoux l’a tout autant surprise. “Étant éloignée de la Belgique, je n’ai pas eu l’occasion de le connaître. On s’est rencontré lors des championnats nationaux, où on s’est côtoyé un petit peu. Il me semble qu’il avait aidé nos nageurs à faire de bonnes performances. C’est dommage.”