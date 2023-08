Volley-ball : après la 9e place au Mondial 2022, que peuvent réaliser les Yellow Tigers à l’Euro en Belgique ?

À lire aussi

Septième au ranking européen, la Belgique nourrit des ambitions mais pas démesurées.

guillement "La Belgique ne manque pas d'atouts pour cet Euro."

”L’Italie et la Turquie (NdlR : que la Belgique peut croiser en huitièmes de finale) sont vraiment au top. La Pologne suit derrière. Même si elle a raté la Nations League, la Serbie reste redoutable et capable de survoler ses adversaires, décrit Dimitri Piraux, l’entraîneur de Charleroi. Comme c’est un tournoi à la maison, elles auront le soutien du public, ça peut les aider. Mais c’est difficile de se lancer dans des pronostics. Tout dépend de leur entame de tournoi.”

La bataille s’annonce donc plutôt acharnée dans le sillage de ces équipes. Un Top 5 ? Ce sera un super résultat même si les Yellow Tigers se mettent à rêver de médailles. Avec une équipe jeune (moyenne d’âge de 24 ans) et la moitié de l’équipe qui évolue en Belgique, Kris Vansnick espère créer la surprise.

”Il ne manque pas d’atouts, affirme l’entraîneur de Charleroi. Évidemment, Britt Herbots est la joueuse clé chez nous. Il faudra voir si les adversaires arriveront à la cadenasser et comment la Belgique pourra s’en sortir dans ces cas-là. Mais avec Lemmens et Van Avermaet, il a aussi deux centrales de niveau européen et la libero Britt Rampelberg est exceptionnelle. Il faudra surtout voir comment les filles ont réussi à passer outre l’affaire Vande Broek et si ça ne les a pas déstabilisées. Car ce qu’elles ont réussi l’année passée au Mondial, c’était incroyable et il y avait une énorme cohésion (NdlR : sous Vande Broek). Une saison n’est pas l’autre, mais la nomination de Vansnick doit en tout cas permettre de surfer sur la continuité.”