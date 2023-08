Les Yellow Tigers ont assuré le show

Dans la salle d’athlétisme de Gand, transformée pour l’occasion, les Yellow Tigers n’ont pas fait dans le détail et se sont inspirées des Borlée, habitués des compétitions dans cette salle indoor, pour ne pas traîner en chemin et franchir la ligne d’arrivée au grand galop (81 minutes). Évitant également un surplus de fatigue alors que les matchs vont s’enchaîner.

Après leur neuvième place au Mondial 2022, les joueuses de Kris Vansnick avaient aussi ce statut à assumer et les Yellow Tigers n’ont jamais flanché. Bien aidées, il est vrai, par une équipe de Hongrie aux joueuses moins prestigieuses. Pointées à la 36e place mondiale, les Hongroises y ont peut-être cru dans le début du deuxième set quand elles ont mené 2-0. La Belgique n’a toutefois jamais paniqué face à une réception fébrile et des attaques bien trop lisibles permettant à Nathalie Lemmens d’accumuler les points au filet. Les Yellow Tigers ont aussi pu compter sur leurs fers de lance, Britt Herbots et Céline Van Gesterl, pour mener l’équipe vers la première victoire, toujours importante pour la suite des opérations.

Si on pouvait craindre une période délicate après les remous en coulisses suite à l’affaire Gert Vande Broek, les Yellow Tigers ont prouvé que l’ère Vansnick avait bien débuté. Samedi, contre la Slovénie (23), la Belgique voudra confirmer pour rester dans les bonnes dispositions pour la suite.

Belgique : Van Avermaet, Lemmens, Herbots, Van Gestel, Janssens, Van de Vijver. Libero : Rampelberg. Sont montées au jeu : Martin, Krenicky.

Les sets : 16-25, 15-25, 19-25.