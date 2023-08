Volley-ball : les Yellow Tigers doivent maintenant confirmer face à la Slovénie à l’Euro

Ce samedi, la Slovénie devrait être à la portée des Belges même si le staff ne veut pas trop s’emballer, conscient que l’adversaire est un peu plus fort. “La Slovénie, c’est effectivement une équipe plus complète avec un jeu plus rapide et attractive, décrit Kris Vansnick, le sélectionneur. Dans ce groupe, on aura en face de nous des joueuses très talentueuses et avec de l’expérience. Heureusement, on a déjà eu beaucoup d’informations sur leur meilleure joueuse. On s’attend à un match difficile, mais on l’aura préparé.”

Notamment ce vendredi avec le duel Slovénie – Pologne qui aura permis au staff d’ajouter des notes alors que la Belgique a eu un jour de repos en plus avant ce deuxième match à Gand. “Mais dans un championnat, on sait que le rythme peut être élevé. Le but était surtout de récupérer pour préparer au mieux cette nouvelle échéance. On a dû faire une évaluation car évidemment tout n’était pas encore parfait. Notamment notre service avec lequel on doit prendre plus de points directs. On n’est pas encore au niveau Nations League (NdlR : que la Belgique n’a pas disputée cette saison).”

Avec l’ambition de rendre une nouvelle copie aussi parfaite face au public belge : trois petits sets rapidement gagnés et du spectacle. “Pourtant, ce n’était pas forcément si facile contre la Hongrie car on ressentait la pression de devoir faire un résultat, souffle le coach. Je suis toutefois satisfait de la manière dont l’équipe a réagi. On a pu voir un collectif s’illustrer laissant à Britt Herbots le temps de grandir. Notre meilleure joueuse n’a pas connu la préparation la plus complète, elle a encore une mage de progression dans cet Euro. Voir Nathalie Lemmens réaliser un tel match jeudi me ravit car cela prouve que c’est le groupe qui performe et pas une individualité.”