Victoire difficile des Yellow Tigers face à la Slovénie : “On a gagné plus avec le cœur qu’avec les qualités”, est conscient le coach Kris Vansnick

À lire aussi

Après la victoire rapide face à la Hongrie, les Belges ont reçu une petite piqûre de rappel, devant les 3000 personnes de la salle gantoise, bien plus qu’important. “Je m’attendais à cette forte résistance, affirme Kris Vansnick, le sélectionneur. Après la Hongrie, j’avais prévenu que c’était une tout autre équipe qu’on allait affronter. Elle est coachée tout de même par un connaisseur et qui a bien mis son équipe en place. On a hésité à finir le match à un certain moment mais je suis super content que l’équipe l’a fait ensemble.”

Ce samedi, le staff a en effet dû utiliser plus de joueuses que jeudi. On a alors pu voir une Krenicki terminant la rencontre et se montrant décisive. “On a vraiment utilisé tout le monde. Ce samedi, on a gagné plus avec le cœur qu’avec les qualités et on a pu recevoir le soutien du public tout le temps.”

Bizarrement, alors que les Belges menaient 0-2, elles n’ont pas réussi à tuer le match et se sont fait peur avec des balles de sets offertes à l’adversaire.

”Je savais que ce n’était pas fini car il était difficile de marquer des points. On faisait bien le job en bloc défense mais les Slovènes ont amélioré leur jeu. Il y a eu de l’énervement mais j’avais demandé aux joueuses de se calmer et d’arrêter de râler. Mais je suis content avec le résultat car ça peut avoir un impact pour la suite même si j’étais prêt pour le 5e set car on avait trouvé la solution, il fallait juste l’exécuter. On va grandir dans le tournoi, on le sait et on sait aussi qu’on va affronter des équipes plus fortes et plus physiques.”