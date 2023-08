Célébration à la Ronaldo, polyglotte et petit copain dans le staff des Yellow Tigers : qui est Britt Herbots, la meilleure joueuse belge ?

Au service de l'équipe aussi.

Et ce statut ne change pas en match. Il suffit d’entendre les clameurs au moment où son nom est annoncé par le speaker pour comprendre que la Limbourgeoise est véritablement la star de l’équipe.

”Avoir les projecteurs braqués sur soi, c’est gai quand tout est positif. Ça l’est moins dans les moments difficiles, rigole celle qui maîtrise plusieurs langues. Je prends cette pression sur mes épaules et j’adore emmener la foule avec moi. J’aime voir les enfants rigoler ou sourire.”

Britt Herbots est toujours disponible pour les fans.

Partie à 18 ans de Kieldrecht vers Mulhouse, après sa formation à la réputée école de volley à Vilvorde, Britt a rapidement gravi les échelons. Encore plus quand elle a débarqué en Italie la saison suivante en 2019, terminant même MVP de la finale de CEV Cup (2e compétition pour les clubs) avec Busto Arsizio. Elle retournera d’ailleurs en Italie une fois l’Euro et les qualifs olympiques passés. Et tout comme en sélection, elle assumera ce rôle de leader.

Son petit-ami dans le staff des Yellow Tigers

Comme elle l’a encore fait samedi quand Charlotte Krenicki la recherchait pour claquer les points dans les moments difficiles.

Britt Herbots assume ce rôle de leader sur le terrain.

”J’assume volontiers ce rôle. Dans les moments où la confiance était moins présente, j’ai clairement fait comprendre qu’elle pouvait me chercher, je prenais les balles ! Dans ces moments-là, l’équipe reste de toute façon importante pour le reste du jeu, explique la n°3 des Tigers qui célèbre ses aces ou services gagnants comme Ronaldo et toujours face au banc. C’est aussi une façon de restée connectée avec toute l’équipe !”

En septembre, elle rejoindra Scandicci son nouveau club où elle retrouvera son copain, Andrea Panzeri qui avait été intégré récemment au staff des Yellow Tigers. “J’espère que c’est aussi un plus pour l’équipe et pas seulement pour moi, rigole-t-elle. Avoir un membre supplémentaire était important pour les détails, les informations supplémentaires pour l’équipe.”