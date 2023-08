Mondiaux d'athlétisme: Richardson sacrée championne du monde du 100m femmes

L’Américaine Sha’Carri Richardson a été sacrée championne du monde du 100 m, à 23 ans, devant deux Jamaïcaines, Shericka Jackson et la tenante du titre mondial, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Richardson s’est imposée en 10.65 (vent : -0,2 m/s) grâce à une fin de course canon, devant Jackson (10.72) et Fraser-Pryce (10.77). La fantasque Américaine disputait ses premiers grands championnats, après avoir été suspendue pour un contrôle positif au cannabis avant les JO de Tokyo, tenus en 2021, et avoir échoué à se qualifier pour les Mondiaux 2022 sur le sol américain.