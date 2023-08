Après la défaite contre la Pologne, la Belgique n’est pas encore officiellement en 8es de l’Euro de volley : “Je suis inquiet”, souffle le coach

À lire aussi

”Je le reconnais, je suis inquiet”, souffle le coach Kris Vansnick. “On n’a encore rien même si on a les deux victoires qu’on devait prendre. J’espère que le sportif l’emportera lors de Ukraine-Slovénie même si la Slovénie reste une belle équipe. N’oublions pas que l’Ukraine peut encore terminer deuxième. Mais on a déjà vu des résultats bizarres dans l’Histoire de l’Euro, j’espère que ce ne sera pas le cas car on mérite de passer.”

S’il est inquiet, c’est aussi parce que le prochain adversaire des Yellow Tigers, c’est la Serbie, championne du monde en titre. Autant dire un niveau encore supérieur à celui de la Pologne. Mais le dernier duel de la poule A jeudi pourrait toutefois se jouer pour du beurre et face à une équipe B si les Serbes sont assurées de la première place.

Mais les Yellow Tigers préféreront toutefois affronter les meilleures joueuses du monde à nouveau et prouver qu’elles sont bien en train de monter en puissance, comme l’ont montré le match de ce mardi face à la Pologne et son public bouillant. Le résultat est certes tout logiquement en faveur des Polonaises mais la Belgique a toutefois fait de la bonne résistance.

”Je suis déçu du résultat, souriait le coach. Car on a joué un grand match. On a mis cette très forte équipe en difficultés. On monte vers le niveau VNL (Volley Nations League). Maintenant, il nous faut trouver de la constance sur chaque point.”

Avec 16 points au compteur, Britt Herbots a de nouveau assuré au nouveau comptable même si cela ne rapporte aucun point. Ne parlez toutefois plus de dépendance Herbots au coach. “Je ne comprends pas pourquoi on me pose encore cette question, s’énerve-t-il un peu. La Serbie, la Pologne, la Turquie ont aussi une joueuse qui fait les points. Mais elle brille grâce à l’équipe, on l’oublie vite.”