Ils ont eu du spectacle, la Serbie, c’est quand même beau à voir. Et ils ont fait du bruit, beaucoup d’ailleurs sur chaque point de la Belgique, comme si chaque unité en plus au marquoir nous offrait la Coupe du monde.

Mais malheureusement, pour les joueuses de Kris Vansnick - privées de Britt Herbots qui traine un souci aux abdominaux depuis des semaines et qui a été ménagée pour cette rencontre - même la sortie sur blessure dans le début du deuxième set de Tijana Boskovic (considérée comme l’une des meilleures joueuses au monde) n’a pas vraiment permis de rivaliser avec les championnes du monde en titre. Les Belges ont connu de bonnes séquences, notamment en début de troisième manche, mais face aux Serbes, c’était bien trop compliqué. D’autant que Giovanni Guidetti, le coach italien de la Serbie, avait débuté avec quasiment ses titulaires habituelles, histoire de bien s’assurer de la première place du groupe et un adversaire suédois à sa portée au tour suivant. Ce jeudi, les Serbes n’ont donc pas fait durer le plaisir des Yellow Tigers et de leurs fans en bouclant l’histoire en 65 minutes.

Déjà assurées des huitièmes de finale avant cette affiche contre la Serbie, les Yellow Tigers ont pu voir quelle était leur place avant de jouer la Turquie dimanche 17h en huitièmes de finale, une autre grande nation qui dispose d’une autre grande joueuse avec Vargas.

Après Gand, l’Euro de volley va s’installer à Bruxelles, au Palais 12, jusqu’à la finale.

Belgique : Lemmens, Van Gestel, Martin, Stragier, Van de Vijver, Van Avermaet. Libero : Rampelberg. Sont montées : Krenicky, Janssens, Demeyer, Van Sas.

Les sets : 25-13, 25-13, 25-19