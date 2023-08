Les Yellow Tigers affrontent la Serbie, ce qu’il se fait de mieux dans le volley : “C’est magnifique de pouvoir les jouer”

Avec ces deux matchs, le public gantois pourra surtout admirer ce que le volley européen a de mieux à offrir. La Pologne et la Serbie, ce sont en effet deux nations habituées des gros rendez-vous. Les Polonaises recevront encore le soutien de leurs nombreux fans. “C’est un pays qui a une grande histoire dans le volley, commence Kris Vansnick. Là-bas, tu joues dans des salles combles de 10 000 personnes. Alors quand j’entends les Belges faire autant de bruit, je suis ravi. On réalise vraiment une belle promotion pour le volley en Belgique.”

On n’en est toutefois pas encore à vraiment rivaliser avec ces équipes même si, ponctuellement, la Belgique a montré qu’elle pouvait concurrencer ponctuellement dans un match. Dans le sillage de ces équipes du top mondial, les Yellow Tigers se voient souvent barrées par des joueuses issues de pays où le volley est davantage implanté, avec un vivier de qualité plus grand. “Mais je crois que la différence surtout est au niveau physique, ajoute Jutta Van de Vijver, la passeuse belge de Charleroi. Moi, par rapport à ce niveau-là, je reste petite (NdlR : 1m75). Mais on compense par le collectif et l’organisation. Contre une telle équipe, on joue toujours libérée.”

Face à ces stars mondiales et Boskovic (considérée comme la meilleure joueuse du monde), il faudra surtout éviter d’être impressionnées. “Pouvoir les affronter, c’est évidemment magnifique. Quand on est joueuse, on rêve de les jouer et d’arriver à leur niveau. Mardi, la passeuse polonaise, Joanna Wołosz, l’une des meilleures au monde, m’a parlé à un moment. Je n’en revenais pas, s’enthousiasme Jutta. C’est normal d’avoir cette réaction. Mais on veut aussi apprendre en les affrontant.”