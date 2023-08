Pauline Martin a terminé meilleure marqueuse des Yellow Tigers face à la Serbie : “Au début, j’étais un peu nerveuse mais l’équipe m’a aidé”

À lire aussi

L’occasion de voir à l’œuvre la Namuroise Pauline Martin. Habituée au rôle de joker, l’opposite de 20 ans a cette fois eu un rôle central. Avec 13 points, elle a d’ailleurs terminé co-meilleure marqueuse de la rencontre. Entretien.

Pauline Martin à l'attaque, ça a donné 13 points contre la Serbie.

Pauline, si on oublie le résultat, que retenez-vous de ce match ?

”C’était une énorme expérience. Je suis contente d’avoir pu commencer et de vivre ça en Belgique devant autant de personnes qui nous soutiennent. On ne peut pas dire qu’on vit ça tous les jours. C’était vraiment génial. Ok, on a perdu 3-0 et c’est dommage mais bon, en face, c’était les championnes du monde. On a fait ce qu’on pouvait.”

C’était si dur ?

”Quand on affronte une équipe comme ça qui, même sans Boskovic, gagne 3-0... C'est tellement complet. Elles ont des supers centrales. Si nous, au service et en réception, on ne peut pas faire la différence, c’est mort. On a essayé de faire ce qu’on pouvait. Ce que je retiens de très bon, c’est que malgré le score, personne n’a abandonné, tout le monde a continué à se battre. C’était super de l’équipe. Respect à tout monde pour cette mentalité car ce n’est jamais facile.”

Quand avez-vous su que vous alliez débuter ?

”Le jour même. Cela dépendant de Britt Herbots. De comment elle se sentait. Mais on avait déjà joué comme ça en préparation et ça fonctionnait plutôt bien avec moi comme opposite, Manon Stragier en 4 et Silke Van Avermaet au centre. On a essayé de reproduire ça contre la Serbie mais c’était un adversaire d’un tout autre calibre.”

Pauline Martin, face à la Serbie.

Il n’y a pas eu un peu de nervosité ?

”En fait, au début, je dois avoue que je ne m’en rendais pas compte. C’est quand on est entré dans la salle et qu’on a commencé que j’ai pris conscience. Avant, on était tellement toutes concentrées. Au début, c’est vrai que j’étais un peu nerveuse mais l’équipe m’a bien aidé.”

Quand vous entendez le public hurler comme si on avait gagné la Coupe du monde à chacun de vos points, comment on vit ça ?

”C’est génial. On ne vit pas ça tous les jours mais ça fait plaisir de voir autant de monde derrière nous. Et même dans les défaites. C’est vraiment génial.”

Vous pensez qu’un jour, la Belgique pourra évoluer à ce niveau ?

”La différence, c’est qu’on ne peut pas se permettre certaines choses car on n’a pas ces qualités physiques. On n’a pas une Boskovic qui saute tellement haut et frappe aussi fort. On doit alors juste rivaliser avec nos armes, d’une autre manière. On doit jouer rapide, avec nos capacités. Par exemple, dans un passé récent, on a déjà battu la Pologne 3-2. Et on l’a fait en jouant intelligemment, en les surprenant, en les ennuyant jusqu’au bout.”

Dimanche, face à la Turquie, on s’attend encore un autre niveau.

”En effet (rires). La Turquie est encore meilleure maintenant qu’elle a Vargas. Ça va être compliqué mais chaque match est une opportunité. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Le principal sera d’être à 200 %, on n’aura rien à perdre. J’espère qu’il y aura autant de monde à Bruxelles qu’à Gand car ça va nous aider. Ça nous porte. Mais c’est un nouveau match, une nouvelle opportunité.”