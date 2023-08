Eliminées par la Turquie en huitièmes de finale, les Yellow Tigers “sortent la tête haute” de l’Euro

À lire aussi

Toujours sans son atout n°1 Herbots, qu’il espère récupérer pour le TQO au Japon, le staff a alors réussi une adaptation tactique qui a poussé les Turques surpuissantes dans leurs retranchements. Défense exemplaire en réception, bloc efficace, des services qui ont destabilisé les grandes turques et des choix d’attaque plutôt judicieux : il n’a pas manqué grand-chose pour forcer le tie-break et y croire davantage devant 7000 personnes au Palais 12, dont une grande partie aux couleurs turques.

Des choix tactiques qui ont payé une grande partie du match et qui booste le moral des Belges avant le Japon dans une dizaine de jours. “C’est mon rêve de voir Paris avec cette équipe, s’émeut le sélectionneur. On monte en puissance et on a surtout vu des jeunes joueuses qui ont eu du cœur et qui ont montré que leurs qualités valaient celles d’en face. C’est une équipe qui a de l’avenir. Je reste content de la prestation même si c’est dommage car contre n’importe quelle équipe, on passait en quarts de finale.”

La défaite contre l’Ukraine lundi reste alors le seul point négatif de l’Euro car elle avait rendu à néant les chances belges de rejoindre le Top 8. “On a analysé et on continuera à le faire pour la suite. On monte en puissance. Maintenant, le break d’une semaine va faire du bien pour récupérer Britt pour le Japon où on devra gagner contre l’Argentine, le Pérou ou encore la Bulgarie pour le ranking pour ensuite espérer être repêchés via le classement mondial.” Mais comme elles montent en puissance… pourquoi ne pas rêver à un exploit à Tokyo ?