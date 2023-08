Euro de volley : malgré une énorme résistance face à la Turquie, les Yellow Tigers sont éliminées (3-1)

Mais celle-ci, malgré une puissance incroyable dans ses frappes, a plutôt été l’un des maillons faibles turcs au niveau technique sur lequel les Yellow Tigers ont joué.

Kris Vansnick avait demandé à ses joueuses de jouer avec du coeur et de se battre sur chaque ballon, le message avait été entendu avec des joueuses se jetant sur chaque réception là où les géantes adverses (Vargas et karakurt) n’assuraient pas autant.

Avec un jeu plus complet, plus varié, plus rapide, la Belgique de Kris Vansnick a mis en difficultés les Turcs peu habituées à avoir autant de résistance en face. Pouvant se baser sur un bloc tout aussi efficace que les attaquantes pour faire évoluer les points, les Belges ont bien cru pouvoir aller jusqu’au bout et créer l’exploit dans un Palais 12 en surchauffe à chaque point.

Le début du 4e set avait en plus offert de l’espoir aux supporters belges qui essayaient de rivaliser au niveau sonore avec le gros contingent turc en tribunes. Et malgré un niveau d’expérience des grands rendez-vous plus grand de l’autre côté du filet, la Belgique s’est battue jusqu’au bout, poussant régulièrement les Turcs à la faute, s’offrant même deux balles de set (25-26, 29-30). Mais en face, Vargas a répondu présent dans les moments cruciaux pour offrir, sur leur 5e balle de match, la qualif à la Turquie et à ses nombreux supporters.