Les Red Dragons joueront sans Tomas Rousseaux à l'Euro de volley (SELECTION)

Parmi les trois autres blessés de cette semaine, Basile Dermaux n'a pas non plus été repris alors que les deux Mathijs, Desmet et Verhanneman, sont eux bien sélectionnés.

Repris dans la pré-sélection, le Brabançon François Lecat a sauté. Les Liégeois Elias Thys et Martin Perin sont, eux, bien du voyage en Italie.

Les Belges commencent ce lundi en ouverture de tournoi face à l'Italie.

La sélection