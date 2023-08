Les Yellow Tigers contre la grande Turquie à l’Euro de volley en pensant déjà au Tournoi de qualification olympique

À lire aussi

”Mais chaque match est à jouer, répond le sélectionneur qui espère pouvoir récupérer Britt Herbots pour ce 8e de finale. Et de toute façon, on a tout à gagner. Il faudra augmenter la qualité de notre service, par rapport à la Serbie, pour nous mettre dans de meilleures dispositions au bloc et à l’attaque en sachant qu’au bloc, elles ont des centimètres de plus que nous et qu’à côté de Vargas (NdlR : la Cubaine naturalisée turque et considérée comme l’une des meilleures joueuses), cela reste très fort ! On devra aussi se battre avec le cœur.”

À Bruxelles, au Palais 12 qui accueille la phase finale de l’Euro, la Belgique espère recevoir un soutien tout aussi grand qu’à Gand pour essayer de déstabiliser les Turques et rester plus longtemps sur le parquet que les 65 minutes face à la Serbie. La Turquie, c’est surtout un adversaire qu’elles retrouveront en septembre au Japon dans le cadre des qualifications olympiques. Un TQO sur lequel le staff a déjà bien porté son regard.

”Mais dans le monde du sport, le match le plus important est le suivant. Donc, les 8es de finale. Mais évidemment, on se projette sur le Japon où on veut battre les moins bonnes équipes et tenter quelque chose contre le Japon, le Brésil et la Turquie (NdlR : seules les 2 premières équipes iront à Paris). Ce sera donc une bonne répétition et une bonne expérience avant le prochain objectif. Les filles ont toutes reçu du temps de jeu, elles s’amusent et j’espère que d’ici au Japon, tout le monde sera en forme.”