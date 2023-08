L’Euro féminin de volley-ball au Palais 12 : “Un enjeu important”

guillement "On a un cahier des charges très conséquent”

“Il faut démonter Gand entre le 24 et le 25 et repartir pour enchaîner Bruxelles le jour même, car ça s’entraîne dès le 26 août”, confiait-il en référence à la dernière rencontre jouée à Gand jeudi soir quand la première au Palais 12 a lieu ce dimanche. Un laps de temps très court qui exige en amont “un travail préparatoire, que ce soit sur le branding ou les espaces extérieurs entre autres, parce que derrière ça va aller très vite. L’enjeu est important”. Quant au revêtement du terrain “il y en a 2, car là on n’a pas le choix, certains sujets logistiques sont doublés”, précise-t-il.

Un cahier des charges stricte

“On a un cahier des charges très conséquent”, aussi bien au niveau des lumières que de la température de la salle, la fédération européenne impose de nombreuses normes. “Au total, ce sont 70 machines de show light qui servent pour les effets spéciaux notamment.” Deux personnes sont là chaque jour pour superviser la bonne mise en place de l’événement. L’aménagement d’une salle de salle de spectacle en une arène sportive soulève aussi certaines questions. Comme celles des vestiaires par exemple. “C’est problématique sur le Palais 12 car ce sont habituellement des loges. Il a donc fallu leur aménager des grands espaces. Cependant, on pensait que ça allait être un sujet, mais finalement non” , souligne, l’ancien volleyeur, passé par le VC Menin. Pour cet événement, pas moins de 80 personnes sont sur le pont chaque jour.

Entre show et compétition sportive : un équilibre pas évident à trouver

Au-delà des enjeux purement logistiques, Julien Lemay, qui a également la casquette de coorganisateur de cet Euro sur le territoire belge, pointe du doigt le difficile équilibre à trouver entre le côté spectacle et la compétition sportive. “Il faut veiller à ce que le show n’empiète pas sur l’expression des athlètes. Il faut qu’ils aient des conditions optimales pour jouer tout en restant concentrés. Il faut que tout puisse cohabiter. C’est une ligne assez fine et il faut être un peu équilibriste pour trouver la bonne harmonie pour que chacun puisse s’exprimer. C’est priorité au sport, mais pour qu’une compétition puisse être reconnue et avoir du succès, on ne peut pas se priver d’une animation digne de ce nom.” Ce dimanche (17 h) les Yellow Tigers disputeront leur 1/8e de finale face à la Turquie au Palais 12. On espère les retrouver dans la salle bruxelloise, dans une semaine pour la finale.