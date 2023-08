Éliminées de l’Euro par la Turquie, les Yellow Tigers se focalisaient sur le positif : “Quelle fierté de jouer avec cette équipe”

”C’est fou, ce qu’on a fait. C’est magnifique la manière avec laquelle on a joué, racontait une Jutta Van de vijver, paasseuse de Charleroi, émue aux larmes au moment de revenir sur ce match serré. Ça fait mal d’être éliminées. Mais je suis si fière de cette équipe. La Turquie a quand même gagné la Volley Nations league avec des joueuses de fou. Et nous, petite Belgique, on prend un set et on termine avec une 4e manche aussi serrée. C’est dur de perdre comme ça, on était bien alors qu’elles commençaient à stresser. Il y avait de la place et notre bloc a réalisé un boulot de fou !”

Dans un Palais 12 où les fans turcs étaient aussi présents que les Belges mais se faisaient plus entendre, la rencontre était devenue irrespirable dans la 4e manche (32-30). Un vrai match de coupe où les détails ont fait la différence. “On est déçues mais on s’est battues, on n’a jamais abandonné, souffle Pauline Martin, la meilleure marqueuse belge avec 18 points. On était clairement dans l’optique qu’on n’avait rien à perdre dans cette ambiance surchauffée. Sur le terrain, on ne comprend pas forcément si c’est pour nous ou contre nous, on entend juste les gens. Mais c’est mieux comme ça que dans une salle vide. Avoir du monde et une telle ambiance, ça porte, ça booste !”

Si cette défaite, et celle de la Serbie, fait mal vu la prestation des Belges, ce n’est pas là que l’Euro s’est joué. “Le bilan est mitigé car on a laissé filer une opportunité contre l’Ukraine, continue la Namuroise. Ça nous reste en travers de la gorge. Mais on a évolué dans le tournoi. On ne peut être que fières de nous ! On a quand même affronté trois des quatre meilleures équipes d’Europe (NdlR : Pologne, Serbie, Turquie). À part l’Italie, on les a toutes rencontrées. C’était un bon tournoi pour préparer les qualifs olympiques.”

Après quelques jours de congé, elles prendront la direction de Tokyo où les attendront la Turquie, le Brésil, le Japon, la Bulgarie, Porto-Rico, l’Argentine et le Pérou et un rythme encore plus soutenu qu’à l’Euro. “Ce sera en plus dans les installations olympiques de Tokyo, on a vraiment hâte, s’enthousiasme Pauline Martin. Face à la Turquie et au Brésil, on n’aura rien à perdre.”