Les Red Dragons entament l’Euro de volley en Italie ce lundi : “Passer le premier tour et puis on verra match par match”, affiche Wout d’Heer

Champion d’Italie cette saison avec Trentino, Wout d’Heer est revenu pour la préparation de l’Euro en forme après avoir pris de l’épaisseur au sein de la sélection depuis son départ en Italie il y a deux saisons. Il s’inscrit désormais comme cadre des Red Dragons. Blessé ces dernières semaines, le central de 23 ans est de nouveau prêt à emmener la Belgique le plus loin possible dans ce Championnat d’Europe. Présent pour encourager les Yellow Tigers la semaine dernière, il était impatient de lancer les hostilités face aux Italiens.

Wout, quelle est l’ambition des Red Dragons à l’Euro ?

”Le premier objectif est d’abord de passer le premier tour dans une poule difficile avec l’Italie, l’Allemagne, la Serbie… C’est, selon moi, la poule la plus difficile du tournoi. Pour nous, on doit d’abord penser à terminer dans les quatre premiers pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ensuite, on verra match après match.”

L’Italie, championne du monde en titre, qui joue à la maison… c’est un gros morceau.

”L’Italie, évidemment, ce sera compliqué. En plus, on commence par cet adversaire. Contre l’Allemagne et la Serbie, il doit y avoir certainement des possibilités pour nous si on atteint notre meilleur niveau. À 100 %, on peut les battre. On devra voir comment sera notre forme au jour le jour et analyser la meilleure façon de les battre car ce sont deux nations qui sont mieux classées que nous. On le sait, ce sera difficile. Mais on doit tenter le coup évidemment.”

La 2e place, vous y pensez un peu quand même ?

”Ce sera difficile. Notre premier objectif est de répondre présent contre l’Estonie et la Suisse. Dans ces matchs, on doit terminer avec des victoires. C’est dans nos cordes. Face à l’Allemagne et la Serbie, on doit tout faire pour essayer de prendre quelque chose. La troisième place du groupe nous permettrait de rencontrer au tour suivant les Pays-Bas, qu’on a affrontés en amical la semaine dernière (NdlR : victoire 3-1 et défaite 3-2). Par contre, la 4e place, nous enverra affronter du lourd. En fait, c’est la même histoire que les Yellow Tigers (rires) car on pourrait rencontrer la Pologne. Pour résumer, il faut raisonnablement ambitionner le Top 4 et on espère tous le Top 3 pour avoir un adversaire plus abordable en huitièmes même si à ce niveau, toutes les équipes sont fortes.”

Débuter avec l’Italie, c’est plutôt une bonne chose alors ?

”Clairement, oui, c’est vraiment bien ! Chez les filles, l’Italie a aussi organisé le match d’ouverture, c’était beau (NdlR : dans les arènes de Vérone). J’ai entendu que pour notre match, c’était sold out. J’ai déjà joué là-bas avec Trento. C’est génial devant plus de 10000 personnes. Quelle atmosphère ce sera. Mais on le sait, l’Italie, c’est un grand pays du volley. Pour nous, c’est une superbe expérience de jouer ce match d’ouverture. On évoluera sans pression vu le pedigree de nos adversaires. En fait, si on perd, tout le monde se dire que c’est normal. On n’a aucune pression à avoir ce lundi soir.”

Après la Golden League, comment s’est passée la préparation ?

”Assez bien même si on a dû dénombrer pas mal de blessures. Ce n’était pas simple. Même si certains ne sont pas prêts pour le début du tournoi, on espère les récupérer pour la suite de l’événement. On a joué différents matchs contre l’Espagne, la Bulgarie et les Pays-Bas. On a fait en sorte d’augmenter le niveau au fil des semaines. La Bulgarie, c’était un gros morceau, vraiment physique. On sait désormais le niveau qu’il faut atteindre à l’Euro.”

Vous êtes en Italie depuis deux ans, vous avez progressé et vous avez terminé champion d’Italie : comment ce pays vit-il le volley ?

”C’est vraiment génial ! On voit la différence avec la Belgique. Là-bas, à Trentino, tout le monde nous connaît. Ça se ressent quand on se balade. C’est vraiment super comme sentiment. Pour moi, c’est la plus grande compétition du monde et j’affronte les meilleurs joueurs du monde. D’un point de vue sportif, c’était une super saison ! J’ai bien terminé le championnat et j’espère commencer la nouvelle ce lundi de la même façon (rires).”

