Un nouveau combattant belge à l’UFC : Oki Bolaji a battu le Français Salvador par K.-O. à Las Vegas puis signé son contrat avec Dana White

Oki Bolaji, dont le palmarès était de 7 victoires pour 1 défaite jusqu’ici, n’a pas fait traîner les choses dans ce duel contre le Lyonnais Salvador, ancien champion de muay-thaï et de kickboxing.

Entreprenant et précis dès les premiers instants, le "Zulu Warrior" (son surnom), entraîné par Valon Basha, a dû encaisser quelques coups de pied en réaction mais il a été récompensé de sa stratégie et de son agressivité après un peu plus de deux minutes et trente secondes de combat.

2’46 de combat

Grâce à deux solides droites et un coup au corps, il a réussi à faire reculer le Français dans l’octogone et à le terminer grâce à de multiples impacts au corps et un dernier coup au foie qui ont mis Salavador au sol. Alors que Bolaji poursuivait ses actions, l’arbitre est intervenu pour arrêter les débats après 2’46.

Le combattant du Da Vinci Fighting pouvait exulter : cette 8e victoire lui ouvre les portes de la plus grande ligue de MMA au monde. Oki Bolaji sera le quatrième Belge à s’y produire après Tarec Saffiedine, Cindy Dandois et Gaëtano Pirrello.