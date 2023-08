Contre les anciens champions d’Europe serbes, les Red Dragons ont surtout fait le plein de confiance malgré la défaite (3-1)

Mais dans la course à la troisième place du groupe, les deux premières semblent dévolues à l’Italie et la Serbie, prendre un point avant d’affronter l’Allemagne et d’enchainer l’Estonie et la Suisse aurait été un joli coup pour avoir un adversaire un peu plus abordable en huitièmes de finale. Surtout, cela aurait permis d’avoir encore plus de confiance face aux voisins allemands.

Mais la confiance sera de toute façon bien présente dimanche au moment d’entamer ce troisième match dans la poule A. La résistance face à la Serbie a, en effet, montré que les Red Dragons avaient bien appris leur leçon après la défaite inaugurale. Avec un jeu plus varié et en jouant de manière libérée, les Belges d’Emanuele Zanini ont rivalisé avec les Serbes, classés à la neuvième place mondiale.

Le gain de la deuxième manche, après avoir fait jeu égal dans le premier set, et la physionomie dans les troisième (avec une erreur arbitrale qui a déstabilisé les Red Dragons à 22-18) et quatrième manches ont montré que la Belgique avait élevé son niveau, forçant les Serbes à commettre des erreurs, bien venues dans une équipe qui a pu compter sur ses cadres pour assurer en réception. Mais l’équipe la plus expérimentée du tournoi a toutefois fait la différence dans le money time.

Avec cette deuxième défaite, l’objectif huitième de finale n’est pas mis en péril puisque les quatre premiers (sur six) se hissent au deuxième tour.