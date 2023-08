”Les Red Dragons ont les qualités pour répondre à la Serbie à l’Euro”, affirme Frédéric Servotte, le coach de Waremme

À lire aussi

Un adversaire pointé à la 9e place mondiale – la Belgique est 23e – et donc pas si simple que ça à première vue pour la bande à Emanuele Zanini.

”Pour moi, les Red Dragons ont les qualités pour répondre à la Serbie”, affirme Frédéric Servotte. Le coach du VBC Waremme, la meilleure équipe francophone du plateau belge, garde un œil attentif à l’Euro même si la préparation débute chez les Wawas. “C’est un adversaire de taille, c’est certain mais les Belges doivent garder en tête l’objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils joueront donc à fond. En cas de victoire, je ne sais pas si on doit parler d’exploit car dans un tournoi pareil, tout est aussi une question de forme du moment. Tout peut se passer.”

À Pérouse, au moment où ils vont jouer, les Red Dragons devraient évoluer dans une salle un peu moins remplie que lors du match d’ouverture face aux stars italiennes dans une salle de Bologne sold out (11 000 personnes). Les spectateurs se presseront par la suite pour le deuxième match de la soirée avec l’Italie. De quoi éviter de voir l’émotion paralyser le jeu belge ce jeudi. “Ce n’est jamais simple de jouer l’Italie, championne du monde et d’Europe dans un match d’ouverture chez elle, souffle le coach waremmien. Mais je trouve qu’ils n’ont pas démérité pour autant.”

À lire aussi

Avec Martin Perin et Elias Thys à l’Euro, anciens jeunes Wawas évoluant aujourd’hui à Maaseik, l’un des plus grands clubs belges, ce sont les petits prodiges wallons qui accompagnent une nouvelle fois les Red Dragons, armés pour réussir une performance face à une équipe serbe qu’on annonce très expérimentée.

“La Belgique a un mix d’expérience et de jeunesse. Les qualités de part et d’autre auront évidemment un impact dans le match. La fougue de la jeunesse chez nous est là pour porter l’équipe dans les moments clés, analyse Frédéric Servotte. C’est une fierté de voir ces deux gamins que j’ai vu grandir évoluer à ce niveau. Pierre Perin les avait aussi accompagnés durant la préparation. On est vraiment content de les voir s’épanouir à ce point.”