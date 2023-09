Sur la distance traditionnelle de 1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied, Jorgensen s’est donc rappelée au bon souvenir de tous, devançant, en 1h55.01, deux Allemandes, Nina Eim (1h55.17) et Marlene Gomez-Goggle (1h55.24). Coupant la ligne d'arrivée en 1h56.06, Jolien Vermeylen a, elle, terminé à la cinquième place.

Sortie de l’eau en première position, la Brabançonne de 29 ans s’est, une fois de plus, accrochée à vélo, qui n’est pas sa spécialité, pour terminer par un bon chrono sur 10 km (34.48) et ainsi confirmer son nouveau statut. Derrière Jolien, Valérie Barthelemy et Claire Michel se sont, elles, classées 13e, en 1h57.14, et 21e, en 2h00.27.

C’est surtout à vélo que Claire a perdu beaucoup de temps après avoir bien nagé. Dommage… La Bruxelloise se consolera sans doute avec le cinquième chrono à pied (34.36) des concurrentes.

Côté masculin, pas de Marten Van Riel, ni de Jelle Geens ou encore de Noah Servais, mais bien Arnaud Mengal. Sorti de l’eau en 32e position, à 1.01 du Hongrois Mark Devay (un spécialiste de la natation), le Brainois de 25 ans pointait malheureusement dans un groupe attardé et il ne fut pas en mesure de lutter pour le top 10.

Alors qu’à l’avant, on assistait à une espèce de course d’équipe avec deux Espagnols, deux Italiens, deux Allemands et… un Britannique, Arnaud a signé le 19e chrono sur les 10 km à pied pour franchir la ligne d’arrivée à une honorable 30e place, en 1h45.57.

La victoire est revenue au jeune et… heureux Espagnol David Cantero (20 ans), en 1h41.10, devant l’Allemand Lasse Priester (1h41.11) et l’Italien Michele Sarzilla (1h41.26).

Victoire belge à Gérardmer

Jonathan Wayaffe a remporté, ce samedi, le fameux XL de Gérardmer en 4h23.46, devant l’Italien Ceccarelli et le Français Mennesson, une épreuve où les Belges se sont illustrés puisque le Namurois Victor Alexandre et le Liégeois Tom Vaelen se sont classés 4e et 5e.