Avec l’Allemagne dimanche, les choses sérieuses débutent pour les Red Dragons à l’Euro

Au vu des ambitions et du calendrier, on peut d’ailleurs dire que l’Euro commence vraiment dimanche pour les Belges d’Emanuele Zanini après deux tours de chauffe où ils sont montés progressivement en puissance. Après la petite leçon italienne, il n’a pas manqué grand-chose face à la Serbie pour prendre un point, ce qui aurait mis les Belges dans une situation idéale avant le duel avec l’Allemagne.

”Mes joueurs ont bien réagi en termes de mentalité, se félicitait d’ailleurs le sélectionneur belge à Sporza après le match contre la Serbie. Ils se sont battus avec acharnement. Je ne pouvais pas demander plus à mes joueurs.”

Il faudra en tout cas ne pas en faire moins face au groupe du Polonais Michal Winiarski qui pourra compter sur un groupe d’expérimentés et habitués à gérer ce genre de pression. À l’image de l’éternel Georg Grozer. À 38 ans, l’opposite de Monza s’est montré efficace avec ses 15 points face à l’Estonie et compte bien continuer sur cette lancée avant la fin de la phase de groupe où les Allemands termineront avec la Serbie et l’Italie.

Mais dans le clan belge, on se félicitera de voir les jeunes montrer les crocs. Après avoir géré l’émotion du match d’ouverture devant une salle pleine, Ferre Reggers a notamment pris de l’épaisseur. L’attaquant de 21 ans, petit ami de la Yellow Tiger Anna Koulberg, a terminé meilleur marqueur face à la Serbie (17 points) et aime assumer ce rôle dans un groupe où Verhanneman et Desmet semblent totalement rétablis, comme on a pu les voir lors des deux premiers matchs.

Un bon résultat dimanche mettra les Red Dragons dans de bonnes dispositions avant d’enchaîner la Suisse et l’Estonie, les adversaires les plus faibles du groupe.