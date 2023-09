Pour son troisième match de la poule, la Belgique avait pourtant démarré en trombe et réussi à surprendre l'Allemagne. A Ancone, en Italie, leur troisième salle déjà en trois matchs (après Bologne et Pérouse), les Red Dragons ont élevé leur niveau après l’Italie impressionnante et la Serbie expérimentée. Ce 3e match des Belges aurait pu être leur match de référence dans cet Euro, avant l’Estonie et la Suisse mardi et mercredi pour boucler la poule A, mais un relâchement à partir du troisième set a fait baisser les cotes des joueurs d’Emanuele Zanini et a tout fait capoter.

Jusque-là, la Belgique avait rendu quasiment une copie parfaite: service puissant, réception très stable, un bloc efficace, un jeu rapide et varié et des choix d’attaque judicieux! Les Belges profitant aussi d’Allemands (pourtant mieux classés au ranking mondial) totalement endormis mais qui se sont réveillés dès la troisième manche, forçant le match à s’allonger.

L'expérience allemande a alors fait la différence dans les dernières manches pour s'imposer en cinq sets. Après trois matchs, les Belges n'ont toujours pas de victoire et ne comptent qu'un seul point mais qui pourra faire la différence au terme de la première phase du tournoi. Face à l'Estonie et la Suisse, on se dit que les Red Dragons des deux premiers sets doivent réussir le 6/6 et deux victoires aisées, histoire d'assurer la 4e place du groupe.