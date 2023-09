”Avec plus de 50 000 visiteurs, l’Euro féminin a été une réussite en Belgique”, se félicite Volley Belgium

À lire aussi

Premier sacre européen pour la Turquie. ©Photo News

”Au total, plus de 50000 visiteurs ont rempli les deux salles de l’Euro en Belgique, Gand et Bruxelles, se félicite Geert De Dobbeleer. C’est extrêmement positif ! On avait des supporters, des amoureux du volley. Mais surtout, la finale Turquie-Serbie nous a montré un niveau jamais encore vu chez les filles ! Quel niveau ! Le duel Vargas – Boskovic, c’était vraiment exceptionnel. C’était vraiment une superbe promotion pour le volley ! La FIVB (Fédération mondiale) et les instances européennes étaient aussi impressionnées par l’organisation et le niveau.”

Le directeur général de Volley Vlaanderen, Geert De Dobbeleer

guillement "Ca a été un travail acharné de trois ans pour y arriver."

Quatre ans après la première expérience volley au Palais 12 avec l’Euro masculin, cet Euro a aussi mis la salle bruxelloise en ébullition. “On avait aussi revu l’organisation et appris d’il y a quatre ans, reconnait le directeur général de Volley Vlaanderen. On avait disposé les tribunes différemment ce qui a donné une ambiance bien plus chaude.”

MVP de l'Euro Melissa Teresa Vargas est la star de l'Euro.

Le seul point négatif, c’est finalement peut-être l’élimination en huitièmes de finale de la Belgique. “Elles ont surtout eu de la malchance, souffle notre interlocuteur. Mais on voit vraiment que la page est tournée après l’histoire Gert Vandebroek. Ce qui est plutôt positif pour l’avenir. J’espère qu’une Kaja Grobelna sera bientôt de retour et avec les jeunes dont Pauline Martin comme doublure, on sera encore mieux armés.”

Les messieurs en 2019, les dames en 2015 et 2023, les Belges deviennent habitués aux phases finale de l’Euro. “On a des contacts pour éventuellement une prochaine organisation mais ce n’est pas encore arrêté. Pour l’Euro 2023, peu y croyaient et c’était un travail acharné de trois ans pour ce résultat.”