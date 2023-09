De livreur de pizza à un contrat à l’UFC, l’histoire du combattant belge de MMA Oki Bolaji : “Quand Dana White a prononcé mon nom, c’était énorme”

Il n’y avait pas de meilleur moment pour s’imposer avec la manière que dans le cadre des Dana White’s Contender Series et sous les yeux du grand patron de l’UFC, un homme qu’il fallait impérativement convaincre afin d’être invité au sein de la plus grande organisation de MMA au monde.

Le Belge de 27 ans ravi par sa performance à Las Vegas. ©Basha

”Au cours des deux dernières semaines de préparation, au club de Randy Couture, l’Américain Sean Strickland m’avait dit : 'quand tu arrives à intégrer cette compétition, c’est là où tu dois tout donner, ça va changer ta vie !' Il m’a bien fait comprendre que si je voulais percer, c’était le moment ! raconte Bolaji. Je suis arrivé là avec une mentalité de gagnant. J’avais une mission, une stratégie, des instructions claires qu’il fallait appliquer. Bien sûr, les enjeux de ce combat étaient beaucoup plus importants que jamais auparavant et l’adversaire avait un meilleur CV que tous ceux que j’avais affrontés. Mais mon moment était venu et j’étais bien décidé à ne pas le laisser passer.”

Face à l’ancien champion du monde de muay-thaï, un gaucher très expérimenté, c’est le scénario rêvé qui s’est déroulé à l’UFC Apex. “On l’avait bien étudié avec le staff, on s’est adapté à son style, on savait qu’il avait un rythme plus lent et tout s’est passé comme prévu, enchaîne le pensionnaire du Da Vinci Fighting, à Evere. Je l’ai bien travaillé au corps, je lui ai mis la pression avec des combinaisons en frappant fort d’emblée. À partir du moment où il était touché, je savais que c’était fini pour lui. Je sais reconnaître quand l’adversaire est blessé et terminer le travail.”

Le champion de MMA pose dans la salle du Da Vinci Fighting où il s'entraîne. ©Jean Luc Flemal

Catalogué underdog avant le combat, le protégé de Valon Basha a déjoué bon nombre de pronostics. “Les Français sont sous le choc”, glisse l’entraîneur de Bolaji. “Salvador est quelqu’un de très respecté. Il a combattu des légendes comme Buakaw Banchamek et il a même battu Saiyok Pumpanmuang, un Thaïlandais qui t’arrachait la tête avec les coudes. (sic) Franchement, c’est une énorme performance.”

”Les gens se disaient sans doute que je n’avais pas la même expérience que lui qui compte plus de 150 combats. Mais j’ai confiance en moi et en mes capacités, je sais ce que je peux faire, assure Oki Bolaji, qui a remporté son 8e succès chez les pros où il compte 1 défaite. J’ai confiance en mes coaches à 100 % et avec la connexion qu’on a, je ne peux pas avoir de doutes. Si tu as des doutes, tu as déjà perdu mentalement.”

”Le matin du combat, il s’est levé, il est venu chez moi et m’a dit : je vais le battre, je vais le mettre K.-O. Et c’est ce qu’il a fait”, appuie son coach.

4e Belge de l'histoire

La réaction de Dana White ne s’est pas fait attendre bien longtemps : c’est un contrat de quatre combats à l’UFC qui attendait le citoyen de Diegem en fin de soirée. “Il arrive que tu gagnes mais que tu ne sois pas repris. Mais là quand il a prononcé mon nom et mon prénom, c’était énorme ! sourit Oki. Il m’a dit que j’avais été super impressionnant, ce sont ses mots. Il a ajouté : tu as striké un striker ! Et c’est vrai que j’ai pris Salavdor à son propre jeu, en luttant debout avec lui. En plus, je l’avais annoncé ! Notre stratégie n’était pas de l’emmener forcément au sol, j’étais prêt à beaucoup d’éventualités.”

Dans quelque temps, le poids léger (70kg) deviendra officiellement le quatrième combattant belge à faire ses débuts à l’UFC après Tarec Saffiedine, Cindy Dandois et Gaëtano Pirrello.

”Je suis super fier d’inscrire mon nom dans l’histoire de ce sport en Belgique. Chez nous, le MMA est malheureusement encore en retrait par rapport aux autres pays mais c’est avec plaisir que je veux mettre la lumière aussi sur tous les autres talents qui s’entraînent dans l’ombre. Endosser le rôle de porte-drapeau, c’est une mission que j’accepte avec beaucoup de fierté.”

Du foot au MMA

Si lui-même arrive aujourd’hui à maturité, Oki Bolaji, enfant “un peu turbulent” qui a joué au football à la Rusas à Schaerbeek jusqu’en U16 nationaux avant d’intégrer un internat à Namur (”Il fallait que je passe par là…”), se considère pourtant “comme un sportif professionnel depuis dix ans”.

Bolaji a joué au football à Schaerbeek avant de passer au MMA. ©Jean Luc Flemal

”Depuis que j’ai commencé le MMA en fait, je ne me suis jamais arrêté, résume celui qui a mis ses projets musicaux (il faisait partie de plusieurs groupes de rap) entre parenthèses. Quoi qu’il arrive, je m’entraîne tous les jours, cela fait partie de mon quotidien ! Comment je gagne ma vie ? Je donne des cours à des petits, ici à la salle, et je donne des cours privés. Avant je livrais des pizzas aussi pour Domino’s. Je peux heureusement compter aussi sur quelques sponsors personnels que je remercie. Parce que notre sport n’est toujours pas reconnu en Belgique et on ne peut même pas demander de soutien aux institutions. C’est ça le problème ! On a commencé avec rien, et on continue avec la même détermination.”

Ses trois pays

Aux États-Unis, Oki Bolaji a pu voir qu’il n’avait rien à envier aux combattants dont il a croisé la route et dont il a su forcer le respect. “Je ne me sentais dépassé dans aucun domaine, dit-il. En Belgique, Valon me pousse plus que ce que j’ai vu avec certains là-bas. J’ai l’impression qu’ils font un peu comme ils veulent : ils s’entraînent tant mieux, et sinon tant pis. Moi, si je ne m’entraîne pas, mon coach va directement m’envoyer un message : t’es où ? (rires)”

Interrogé sur son surnom de Zulu Warrior, Oki Bolaji se dit, enfin, fier de représenter trois pays : le Nigéria, celui de son papa malheureusement décédé quand il était enfant, le Zimbabwe, celui de sa maman, et bien sûr la Belgique, où il est né et où il a grandi. “Ces différentes cultures sont ancrées en moi !"